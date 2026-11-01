Телескоп NASA вышел из-под контроля и падает на Землю — что будет дальше

Космический телескоп стремительно приближается к Земле / © Associated Press

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Старый телескоп NASA с трудом держится на орбите и в ближайшее время войдет в атмосферу Земли.

Об этом пишет АР.

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Ожидается, что большая часть телескопа массой полторы тонны сгорит в атмосфере, однако некоторые детали, изготовленные из вольфрама, плотнее свинца, а также отдельные части зеркал могут пережить повторное вхождение в атмосферу.

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Скорее всего, обломки, которые не сгорят, упадут в океан. В то же время, в зону возможного падения попадают территории Африки, Австралии, Индии, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки.

В NASA сообщили, что научные наблюдения телескопа Swift были приостановлены 20 октября и с тех пор он продолжает опускаться.

Космическая обсерватория стала жертвой высокой солнечной активности. Из-за нее космическим аппаратам на околоземной орбите становится все труднее удерживаться на нужной высоте. Swift начал терять высоту в прошлом году, поэтому NASA решило спасти телескоп с помощью специального аппарата, разработанного компанией Katalyst Space Technologies. Однако у него возникли технические проблемы, и миссия по спасению этим летом потерпела неудачу. В итоге сам спасательный аппарат в конце сентября упал в атмосферу Земли.

Телескоп был запущен в 2004 году, и ему предстояло работать только 2 года, но проработал он 22 года. В основном обсерватория исследовала гамма-вспышки — мощнейшие взрывы во Вселенной. За время работы космический телескоп зафиксировал более 2000 гамма-вспышек.

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Напомним, легендарный телескоп «Хаббл» может завершить свою миссию падением на Землю. Исследование указывает на возможные сроки и потенциальную опасность обломков.

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