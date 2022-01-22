Телескоп NASA зафиксировал "танец" черной дыры в созвездии Рака: фото

Масса этого космического объекта более чем в 18 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.

Астрономы изучают массивную черную дыру в созвездии Рака, участвующую в орбитальном взаимодействии с меньшей черной дырой. Оба объекта расположены на расстоянии примерно 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

Фотографию этого явления опубликовали в пятницу, 21 января, в Twitter обсерватории "Чандра".

Также читайте Сверхмассивная черная дыра внутри Млечного пути стала активнее. Что происходит

"Одна из самых массивных черных дыр, когда-либо обнаруженных — в более 18 миллиардов раз превышающая массу нашего Солнца, — занимается орбитальным танцем с другой черной дырой, массой ~150 миллионов масс Солнца в ядре галактики OJ 287", — сказано в подписи на фото.

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории "Чандра", проиллюстрировали величину этих объектов, наложив их на рисунке на размеры Солнечной системы.

Оба объекта, изображенные на снимке, расположены на расстоянии примерно 3,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спящий монстр, а периодически просыпается, когда в нее падают звезды и газовые облака.

Читайте также: