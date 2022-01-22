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Телескоп NASA зафиксировал "танец" черной дыры в созвездии Рака: фото

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Телескоп NASA зафиксировал "танец" черной дыры в созвездии Рака: фото

Twitter / Chandra Observatory

Масса этого космического объекта более чем в 18 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.

Астрономы изучают массивную черную дыру в созвездии Рака, участвующую в орбитальном взаимодействии с меньшей черной дырой. Оба объекта расположены на расстоянии примерно 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

Фотографию этого явления опубликовали в пятницу, 21 января, в Twitter обсерватории "Чандра".

"Одна из самых массивных черных дыр, когда-либо обнаруженных — в более 18 миллиардов раз превышающая массу нашего Солнца, — занимается орбитальным танцем с другой черной дырой, массой ~150 миллионов масс Солнца в ядре галактики OJ 287", — сказано в подписи на фото.

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории "Чандра", проиллюстрировали величину этих объектов, наложив их на рисунке на размеры Солнечной системы.

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Оба объекта, изображенные на снимке, расположены на расстоянии примерно 3,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спящий монстр, а периодически просыпается, когда в нее падают звезды и газовые облака.

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