Телескоп NASA зафиксировал загадочный объект, в который врезалась струя плазмы из черной дыры

Ученые теряются в догадках, какой из известных науке космических объектов мог оставить такой странный рентгеновский след после столкновения.

Исследователи NASA из космической рентгеновской обсерватории "Чандра" обнаружили на снимках из галактики Центавр А след странной формы от мощной струи плазмы из гигантской черной дыры после столкновения с неопознанным объектом.

Об этом пишет Phys.org.

Ближайшая к нам активная галактика Центавр A находится на расстоянии 12 млн световых лет. В ее центре расположена сверхмассивная черная дыра, которая "питается" окружающим ее диском раскаленной материи. Но время от времени под воздействием гравитации черной дыры из этого диска в космос выбрасываются гигантские струи плазмы, которые как щупальца вселенского осьминога простираются через всю галактику. На одном из новых снимков, сделанных рентгеновским телескопом "Чандра", астрономы увидели, что одна из таких струй столкнулась с каким-то объектом, рассмотреть который телескопу не удалось, поскольку он находится слишком далеко.

Результаты исследований показали, что струя плазмы из черной дыры движется со скоростью, близкой к скорости света. Используя самое глубокое рентгеновское изображение, когда-либо полученное для галактики Центавр A, они обнаружили V-образный участок струи, который возник в точке соприкосновения с неизвестным источником рентгеновского излучения, чего раньше не наблюдалось в этой галактике.

Загадочный объект назвали C4, но что это – ученые до сих пор теряются в догадках. Также неизвестно, пережил ли объект это "космическое ДТП" или был полностью уничтожен мощной струей плазмы.

После столкновения с этим объектом струя плазмы разделилась на два рукава, образовав подобие буквы "V". Причем длина каждого из рукавов по подсчетам астрономов составляет не менее 700 световых лет. Чтобы лучше представить эти космические величины, астрономы напомнили, что ближайшая к нам звезда находится на расстоянии почти 4 световых года.

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Пока у исследователей есть несколько предположений, что такое объект C4. По одной из версий это могла быть самостоятельная массивная звезда, или звездная система. По другой – это была звезда, которая вращается вокруг черной дыры.

В таком случае рентгеновское излучение от C4 может быть вызвано столкновением частиц в струе и звездном ветре, из-за которого возникает турбулентность и увеличивается плотность газа в струе. Такие изменения вызвали бы рентгеновское излучение достаточной мощности, чтобы его могли зафиксировать в обсерватории "Чандра".

Однако объяснить V-образную трансформацию струи такая гипотеза столкновения не может. Поток рентгеновских лучей, тянущийся за источником в одном из рукавов, примерно параллелен изначальному направлению струи, и это соответствует предположению о возникновении турбулентности и усиленном рентгеновском излучении после столкновения. Но другой рукав расположен под большим углом к струе, и астрономы не знают, как это объяснить.

Исследователи галактики Центавр А уже не первый раз наблюдают, как струя черной дыры сталкивается с другими объектами. Есть несколько примеров, когда струя, вероятно, сталкивается с массивными звездами или газовыми облаками. Но все эти объекты после столкновения со струей плазмы создавали на рентгеновском изображении эллиптические пятна, в отличие от V-образной формы после столкновения с объектом C4.

Сейчас перед астрономами стоит сложная задача – выяснить, почему объект C4 создал такое излучение после столкновения. Ученые предполагают, что такая аномалия может быть связана с природой объекта или с тем под каким углом произошло его столкновение со струей плазмы из черной дыры.

Напомним, ученые записали пульсирующие сигналы из черных дыр, похожие на кардиограмму. Изучение "сердцебиения" черной дыры показало, что эти импульсы вызваны взаимодействиями внутри звездного материала вокруг этих "космических обжор", которым они питаются

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