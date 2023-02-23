Телескоп нашел галактики, которые не должны существовать

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил шесть массивных древних галактик, которые астрономы называют "разрушителями Вселенной".

Об этом пишет The Guardian.

Эти объекты датируются временем, когда Вселенная только что образовалась. Они гораздо больше, чем считалось возможным для галактик, возникших сразу после Большого взрыва. Если открытие будет подтверждено, это поставит под вопрос понимание учеными того, как образовались древнейшие галактики.

"Проблема в том, что если учесть звезды в этих галактиках, то это превысит общую массу, доступную во Вселенной в то время. Поэтому в теории это невозможно, но мы действительно видим это своими глазами. Мы неофициально называли эти объекты "разрушителями Вселенной", – заявил астроном Иво Лаббе из Технологического университета Свинберна в Мельбурне.

Свои выводы ученые сделали на основе набора данных, передаваемого телескопом. Он оснащен инфракрасными датчиками, способными обнаруживать свет, излучаемый древнейшими звездами и галактиками. Просматривая изображение, доктор Эрика Нельсон из Университета Колорадо в Боулдере и ее соавтор заметили ряд "нечетких точек", которые выглядели яркими и красными.

"Когда свет путешествует по расширяющейся Вселенной, он становится красным. Этим галактикам примерно 13,5 миллиарда лет, то есть они появились примерно через 500—700 миллионов лет после Большого взрыва", — заявила ученая.

Существующие модели предполагают, что после периода быстрого расширения Вселенная потратила несколько сотен миллионов лет на охлаждение, достаточное для того, чтобы газ объединился и коллапсировал в первые звезды и галактики.

Ранее стало известно, что с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции.

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