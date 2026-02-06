Телескоп обнаружил массивную галактику, которая перестала порождать звезды

Ученые сделали невероятное открытие / © NASA

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) совершила неожиданное открытие.

Во время исследования богатого газом узла космической сети MQN01 ученые случайно наткнулись на массивную и красную галактику, которую из-за ее специфической формы и цвета назвали «Красный картофель».

Объект MQN01 J004131.9-493704 расположен в зоне с большим красным смещением (z ≈ 3,25). Обычно такие структуры как узлы космической сети содержат огромные запасы холодного газа, что должно способствовать чрезвычайно активному формированию новых звезд. Однако «Красный картофель» демонстрирует совсем другое поведение.

Галактика обладает необычными физическими характеристиками: ее звездная масса составляет около 110 миллиардов солнечных масс, а радиус полусвета составляет примерно 3,1 на 1016 километров (около 3260 световых лет). Несмотря на такие масштабы, содержание молекулярного газа в ней аномально низкое — менее 7 миллиардов солнечных масс, что составляет менее 6% от общей массы. Отсутствие характерных линий оксида углерода и натрия подтверждает, что галактика бедна нейтральным газом и не выбрасывает газовых потоков в окружающее пространство.

Исследование показало, что скорость звездообразования в «Красном картофеле» составляет всего 4,0 солнечных масс в год. Это в десять раз меньше, чем обычно наблюдается у подобных систем. Такая низкая активность парадоксальна, учитывая, что галактика находится в центре большого резервуара холодной окологалактической среды.

Причиной такого «затишья», по мнению ученых, является внешнее влияние. Данные глубокого рентгеновского излучения указывают на наличие протяженной струи (джета), исходящей от соседнего активного галактического ядра.

Астрономы пришли к выводу, что именно эта обратная связь от соседней черной дыры мешает галактике поглощать свежий газ из космической сети. Турбулентность не дает газу остыть и осесть на диски галактики, фактически останавливая ее рост и превращая в «спокойный» объект в самом сердце бурного протокластера. Это открытие помогает лучше понять механизмы, способные преждевременно прекращать формирование звезд в самых массивных структурах Вселенной.

