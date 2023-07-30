Телескоп сделал снимок новой галактики: у нее есть свой секрет

Телескоп "Хаббл" сфотографировал новую "спокойную" дальнюю галактику.

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

На изображении видна спиральная галактика UGC 12295. Она расположена в около 192 млн световых лет от планеты Земля – в созвездии Рыб. Галактика имеет вид яркой центральной полосы с плотно закрученными спиралями вокруг.

Несмотря на то, что отдаленная галактика, по наблюдениям ученых, "выглядит спокойной", раньше она была местом катастрофического взрыва – сверхновой, обнаруженной в 2015 году.

Именно сверхновая является взрывной смертью массивных звезд – когда звезда увеличивает свое свечение в сотни раз, а затем постепенно угасает. Эти космические тела отвечают за формирование многих элементов – в частности, на Земле.

Ранее стало известно, что в солнечной системе была еще одна планета.

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