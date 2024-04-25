Телескоп случайно обнаружил более 1000 неизвестных объектов в Солнечной системе

Изучение архивных данных за 19 лет наблюдений за космосом позволило астрономам выявить более тысячи ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые отмечают, что наблюдать за астероидами очень сложно, ведь они очень тусклые и постоянно двигаются по орбите вокруг Солнца. Однако телескоп "Хаббл" может сфотографировать астероиды во время наблюдения за космосом, когда они перемещаются Солнечной системой. Дело в том, что следы движения астероидов можно заметить на снимках, например, галактик, таких как UGC 12158.

Авторы исследования проверили архивные данные телескопа "Хаббл" за последние 19 лет его работы, включавшие 37 тысяч изображений космоса. С помощью ИИ ученые осуществили классификацию неизвестных объектов и обнаружили 1701 след, оставленный астероидами на снимках. Из них 1031 астероид раньше не был известен ученым и примерно 400 астероидов имеют размер менее 1 км.

Ученые считают, что подобный метод поиска неизвестных астероидов применим к архивным данным других космических телескопов.

Ранее группа астрономов объявила о том, что они обнаружили за пределами пояса Койпера 12 новых объектов, что указывает на существование второго пояса Койпера, а значит, региона Солнечной системы, о котором мы еще не знали.

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