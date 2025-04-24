Телескоп TESS открыл теплый мининептун у звезды, похожей на Солнце

Мининептун. / © wikipedia.org

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Международная команда астрономов с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружила новую экзопланету – теплый мининептун, вращающийся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу.

Об этом пишет Phys.org.

Телескоп зафиксировал периодические изменения яркости звезды TOI-3493, желтого карлика, расположенного в 315 световых годах от Земли. Эти колебания свидетельствуют о прохождении перед звездой экзопланеты, диаметр которой в 3,22 раза больше земного.

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Дальнейшие наблюдения, проведенные наземными обсерваториями, позволили ученым определить массу этой планеты, которая оказалась в 9 раз больше массы Земли. Рассчитанная средняя плотность экзопланеты составляет 1,47 г/см³, что характерно для мининептунов – класса планет, промежуточных между суперземлями и газовыми гигантами, такими как Уран и Нептун. В нашей Солнечной системе подобных планет нет.

Ученые предполагают, что вновь открытая экзопланета может иметь значительные запасы воды. Ее внутреннее строение может включать большое ядро из силикатов и воды с тонкой водородной оболочкой, или меньшее, но более плотное каменистое ядро, окруженное толстой водородной атмосферой.

Однако, миниптун вряд ли пригоден для жизни. Он вращается очень близко к своей звезде, совершая полный оборот за 8,16 земных суток. Оценочная равновесная температура на его поверхности составляет около 830 °C, что значительно превышает температуру поверхности Венеры.