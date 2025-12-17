Телескоп Webb обнаружил планету, бросающую вызов теориям формирования миров

Космос / © Pixabay

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба зафиксировал уникальную экзопланету с аномальной формой и углеродной атмосферой, которая вращается вокруг пульсара на чрезвычайно малом расстоянии, что ставит под сомнение существующие теории формирования планет.

Об этом сообщают астрономы по результатам наблюдений телескопа James Webb Space Telescope (JWST), пишет издание Interesting Engineering.

Как отмечается, обнаруженный объект получил официальное обозначение PSR J2322-2650b. По массе он сопоставим с Юпитером, однако его физические характеристики существенно отличаются от известных газовых гигантов. Планета находится в экстремальных условиях вблизи пульсара — нейтронной звезды с массой, близкой к массе Солнца, но с диаметром, сравнимым с большим мегаполисом, которая излучает интенсивные потоки гамма-излучения.

Из-за чрезвычайно мощного гравитационного поля звезды-хозяина форма планеты претерпела значительную деформацию. По данным ученых, PSR J2322-2650b вытянута и напоминает по форме лимон. Она расположена примерно в 1,6 млн километров от пульсара и совершает полный оборот вокруг него за 7,8 часа.

Особое внимание ученых привлек химический состав атмосферы экзопланеты. Анализ спектра, проведенный с помощью инфракрасных инструментов Webb, показал отсутствие ожидаемых соединений, таких как водяной пар или метан. Зато в атмосфере доминируют гелий и молекулярный углерод в формах C₂ и C₃.

«Мы наблюдаем совершенно новый тип планетарной атмосферы, который не соответствует ни одной из существующих моделей», — заявил главный исследователь проекта Майкл Чжан из Университета Чикаго.

По предположениям ученых, в недрах планеты под действием сверхвысокого давления углерод может кристаллизоваться с образованием алмазов, тогда как в верхних слоях атмосферы он формирует темные углеродные облака, похожие по составу на сажу.

Исследование PSR J2322-2650b стало возможным благодаря редким условиям наблюдения. Поскольку пульсар излучает преимущественно в высокоэнергетическом диапазоне, который не фиксируется инфракрасными сенсорами Webb, свет звезды не ослепляет телескоп. Это позволило получить чистый спектр планеты без помех от излучения ее хозяина.

В то же время происхождение такого объекта пока остается непонятным. Ученые отмечают, что состав планеты не соответствует классическим сценариям формирования из газопылевых облаков, а также не согласуется с моделями так называемых систем «черных вдов», в которых пульсар постепенно разрушает звезду-компаньона.

Астрофизик Роджер Романи из Стэнфордского университета высказал гипотезу, что кристаллы углерода могут всплывать на поверхность гелиевого океана планеты. В то же время остается открытым вопрос, каким образом из ее состава исчезли кислород и азот.

Таким образом, PSR J2322-2650b сейчас рассматривается как один из самых загадочных объектов, открытых современной астрономией, и требует дальнейших исследований.

