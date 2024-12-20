Телескопы NASA превратили скопление звезд в рождественскую елку (фото)

Если вы посмотрите на NGC 2264, то очень быстро поймете, почему это скопление звезд называют "скоплением рождественской елки".

Астрофотограф Майкл Клоу сделал фото скопления звезд NGC 2264, и эти данные были соединены с рентгеновскими данными обсерватории NASA. Это позволило создать великолепное изображение, похожее на елку из звезд.

Об этом сообщает Space.com.

Скопление звезд NGC 2264 стало объектом для работы астрофотографа Майкла Клоу, сделавшего его изображение из Аризоны в ноябре. Его оптические данные были объединены с рентгеновскими данными обсерватории Chandra NASA, чтобы создать это великолепное изображение NGC 2264, похожее на елку, на которой видны не только сами звезды, но и газовые облака между ними.

NGC 2264 расположено в Млечном Пути, в 2500 световых годах от Земли. И звезды в нем очень-очень молодые – им от 1 до 5 млн лет. Для сравнения, нашему Солнцу средних лет около 5 млрд лет.

Вихревой газ между молодыми звездами NGC 2264 окрашен в зеленый цвет, а сами звезды изображены в многоцветных оттенках. В результате получилась очень праздничная сцена.

Скопление звезд NGC 602 имеет вид венка/Фото: NASA/CXC

NASA также опубликовало второе праздничное изображение для рождественского сезона. На этом фото видно NGC 602, звездное скопление на краю Малого Магелланового Облака, которое выглядит как венок, освещенный рождественскими огнями. Но если рассмотреть эти маленькие огоньки поближе, становится понятно, что это не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления. Само скопление находится на расстоянии около 200 тыс. световых лет от Земли.

Для создания изображения NASA объединило данные Chandra и космического телескопа Джеймса Уэбба. Рентгеновские данные Chandra показывают молодые звезды в скоплении красным цветом, а инфракрасные данные Уэбба показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим.

К слову, космический телескоп Джеймса Уэбба нашел молодую галактику, которая, вероятно, очень похожа на наш Млечный Путь, когда он был на той же стадии развития.

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