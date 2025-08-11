Тело пропавшего исследователя нашли в Антарктиде через 66 лет: что с ним произошло

Антарктида / © Pixabay

Спустя 66 лет после трагической гибели в Антарктиде найдены останки британского исследователя Денниса «Тинка» Белла. В июле 1959 года 25-летний радист и метеоролог погиб, провалившись в трещину на леднике Экология. Несмотря на отчаянные поиски, его тело тогда не обнаружили.

Об этом пишет Daily Mail.

В этом году ученые Британской антарктической службы (BAS) совершили удивительное открытие. Из-за отступления ледника, вызванного изменением климата, среди освобожденных от льда скал были обнаружены человеческие останки. Их отправили в Лондон, где анализ ДНК подтвердил, что они принадлежат Деннису Беллу. Образцы совпали с ДНК его брата и сестры Дэвида Белла и Валери Келли.

Деннис Белл (слева) с собаками породы хаски, которые сопровождали исследователей в Антарктике во время этих экспедиций. / © dailymail.co.uk

После того, как Деннис Белл провалился под лед, его коллеги, в частности Джефф Стокс, рисковали жизнью, пытаясь добраться до него в «ужасных условиях», но их попытки были тщетны. Останки исследователя считались утраченными на 66 лет.

В январе 2025 года польская команда исследователей, работавшая вблизи Антарктической станции имени Генрика Арцтовского, случайно обнаружила кости во льду и камнях, освобожденных от льда. Находку отправили в Лондон на корабле BAS «Сэр Дэвид Аттенборо» для дальнейшего изучения.

Денис и геодезист Джефф Стокс воспроизводят рекламу 1950-х годов «Go-Shell». / © dailymail.co.uk

Для анализа ДНК останки передали профессору судебной генетики Дениз Синдеркомб Корт из Королевского колледжа Лондона, подтвердившую их принадлежность к Деннису Беллу.

Деннис Белл (слева) и Джефф Стокс (справа) сфотографированы перед аварией. К сожалению, Джефф Стокс умер пять недель назад, не узнав о находке останков Денниса. / © dailymail.co.uk

Эта история является напоминанием о рисках в освоении Антарктиды и важности вклада смелых людей, как Деннис Белл, в научные исследования. Как подчеркнула директор BAS, эта находка раскрыла длившуюся десятилетиями тайну и вернула имя исследователя в историю полярных экспедиций.

Напомним, Антарктида — наименее исследованный континент мира, известный своей суровой и труднодоступной природой. Теперь ученые совершили сенсационное открытие под Антарктическим ледовым щитом — обнаружены скрытые подводные каньоны, вырезанные в океанском дне. Это в пять раз больше, чем считалось раньше.