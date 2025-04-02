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Темная материя ускоряет вращение Земли: что известно
Темная материя может «раскручивать» Землю, сокращая продолжительность суток на 12 секунд за столетие.
Китайские астрономы Синдзянской обсерватории считают, что темная материя может влиять на вращение и температуру планет.
Об этом сообщило издание phys.org.
Темная материя, составляющая большинство массы Вселенной, до сих пор остается неуловимой. Ученые предполагают, что она может взаимодействовать с обычной материей из-за распада, аннигиляции или захвата, передавая планетам дополнительную энергию. Это должно проявляться в повышении температуры и ускорении вращения.
По их расчетам, из-за взаимодействия с темной материей температура Земли может расти на 0,015 K за столетие, а продолжительность суток сокращаться на 12 секунд за 100 лет.
Исследователи проанализировали данные 15 экзопланет, включая 55 Рака d и Эпсилон Эридана b, а также Юпитера и Земли.
Напомним, глобальное потепление сделает людей беднее.