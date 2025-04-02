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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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463
Время на прочтение
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Темная материя ускоряет вращение Земли: что известно

Темная материя может «раскручивать» Землю, сокращая продолжительность суток на 12 секунд за столетие.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Космос, ученые, темная материя

Темная материя может влиять на вращение Земли / © Pexels

Китайские астрономы Синдзянской обсерватории считают, что темная материя может влиять на вращение и температуру планет.

Об этом сообщило издание phys.org.

Темная материя, составляющая большинство массы Вселенной, до сих пор остается неуловимой. Ученые предполагают, что она может взаимодействовать с обычной материей из-за распада, аннигиляции или захвата, передавая планетам дополнительную энергию. Это должно проявляться в повышении температуры и ускорении вращения.

По их расчетам, из-за взаимодействия с темной материей температура Земли может расти на 0,015 K за столетие, а продолжительность суток сокращаться на 12 секунд за 100 лет.

Исследователи проанализировали данные 15 экзопланет, включая 55 Рака d и Эпсилон Эридана b, а также Юпитера и Земли.

Напомним, глобальное потепление сделает людей беднее.

Дата публикации
Количество просмотров
463
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