Темная сторона возобновляемой энергетики: почему солнечные панели могут нести угрозу для пчел
Солнечные панели создают электромагнитные поля, которые могут влиять на навигацию пчел. Исследователи зафиксировали случаи потери ориентации и стрессовые реакции насекомых.
Солнечные панели могут влиять на поведение медоносных пчел через электромагнитные поля. Исследователи зафиксировали изменения в ориентации насекомых, что может иметь последствия для опыления и экосистемы в целом.
Об этом сообщило издание The Pulse.
Возобновляемая энергетика стремительно развивается, однако с распространением солнечных электростанций ученые обратили внимание на неожиданный аспект их влияния на природу. Речь идет о взаимодействии солнечных панелей и медоносных пчел.
Пчелы часто обустраивают укрытия за панелями, где находят тепло и защиту. На первый взгляд, это выглядит безопасным сосуществованием. В то же время специалисты указывают на еще один фактор — электромагнитные поля, которые создают установки.
Солнечные панели излучают низкоуровневое неионизирующее электромагнитное поле (ЭМП). По данным исследований, оно не представляет угрозы для здоровья людей или животных и подобно излучению большинства бытовых приборов. Известно, что сами пчелы ориентируются в пространстве благодаря способности чувствовать естественное магнитное поле Земли.
Однако некоторые исследования свидетельствуют: искусственные электромагнитные помехи могут влиять на навигацию пчел. В частности, у части насекомых наблюдали потерю ориентации — пчелы-фуражиры могли не возвращаться к улью. В крайних случаях это создает риск уменьшения количества рабочих особей, необходимых для выживания колонии.
Отдельное исследование, проведенное в Университете Талька в Чили, зафиксировало физиологическую стрессовую реакцию у пчел под воздействием электромагнитных полей — повышение температуры тела. Такое состояние может затруднять процесс опыления и ориентацию в пространстве.
«Хотя другие исследователи сделали альтернативные выводы, все еще очевидно, что электромагнитные поля, излучаемые солнечными панелями, влияют на этих важных насекомых, и мы пока не знаем, в какой именно степени. Некоторые оценки предполагают, что если бы пчелы вымерли, мировые экосистемы развалились бы всего за четыре года», — говорится в статье.
