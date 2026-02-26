Темная сторона возобновляемой энергетики: почему солнечные панели могут нести угрозу для пчел

Пчелы / © Pixabay

Солнечные панели могут влиять на поведение медоносных пчел через электромагнитные поля. Исследователи зафиксировали изменения в ориентации насекомых, что может иметь последствия для опыления и экосистемы в целом.

Об этом сообщило издание The Pulse.

Возобновляемая энергетика стремительно развивается, однако с распространением солнечных электростанций ученые обратили внимание на неожиданный аспект их влияния на природу. Речь идет о взаимодействии солнечных панелей и медоносных пчел.

Пчелы часто обустраивают укрытия за панелями, где находят тепло и защиту. На первый взгляд, это выглядит безопасным сосуществованием. В то же время специалисты указывают на еще один фактор — электромагнитные поля, которые создают установки.

Солнечные панели излучают низкоуровневое неионизирующее электромагнитное поле (ЭМП). По данным исследований, оно не представляет угрозы для здоровья людей или животных и подобно излучению большинства бытовых приборов. Известно, что сами пчелы ориентируются в пространстве благодаря способности чувствовать естественное магнитное поле Земли.

Однако некоторые исследования свидетельствуют: искусственные электромагнитные помехи могут влиять на навигацию пчел. В частности, у части насекомых наблюдали потерю ориентации — пчелы-фуражиры могли не возвращаться к улью. В крайних случаях это создает риск уменьшения количества рабочих особей, необходимых для выживания колонии.

Отдельное исследование, проведенное в Университете Талька в Чили, зафиксировало физиологическую стрессовую реакцию у пчел под воздействием электромагнитных полей — повышение температуры тела. Такое состояние может затруднять процесс опыления и ориентацию в пространстве.

«Хотя другие исследователи сделали альтернативные выводы, все еще очевидно, что электромагнитные поля, излучаемые солнечными панелями, влияют на этих важных насекомых, и мы пока не знаем, в какой именно степени. Некоторые оценки предполагают, что если бы пчелы вымерли, мировые экосистемы развалились бы всего за четыре года», — говорится в статье.

