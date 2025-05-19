Темные полосы на Марсе: исследование поставило точку в споре о воде на Красной планете

Темные полосы на Марсе. / © phys.org

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Темные полосы, вызвавшие десятилетиями дискуссии о возможном присутствии жидкой воды на Марсе, оказались результатом совсем других процессов — ветра и пыли.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, сообщает Phys.org.

Эти полосы впервые были замечены еще в 1970-х годах: они появляются на склонах марсианских холмов и медленно исчезают в течение лет или даже десятилетий. Более десятка лет назад ученые обнаружили новые, мимолетные полосы, возникавшие только в теплое время года, и это дало надежду на существование жидкой воды.

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Долгое время существовали две теории: одна связывала полосы с таянием соленого льда или утечкой подземной воды, другая с перемещением марсианской пыли.

Теперь исследователи применили машинное обучение, чтобы проанализировать более 86 тысяч изображений высокого разрешения с орбиты.

Темные полосы на Марсе. / © phys.org

Результат: темные полосы возникают там, где ветры сильнее, а пыль активнее. Никаких следов воды не найдено.

По словам авторов, полосы появляются, когда тонкие слои пыли соскальзывают с крутых склонов, особенно вблизи недавних ударных кратеров, где толчки могли сдвинуть поверхностный слой.

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А что с жидкой водой?

Ученые не исключают, что жидкая вода может существовать, но глубоко под поверхностью. Большинство исследований свидетельствует: миллиарды лет назад Марс был более теплым и влажным, имел более густую атмосферу и магнитное поле. В это время на его поверхности могли существовать реки, озера и, возможно, даже микроорганизмы. Сейчас эти следы ищет марсоход Perseverance.