Температура зашкаливает: ученые обнаружили очень горячую планету

Ученые обнаружили планету, которая под действием гравитации звезды и соседних планет настолько раскалилась, что начала светиться.

Об этом пишет New Scientist.

Сначала ученые нашли большую планету, массу которой можно сравнить с Ураном, а затем — вторую планету, которая только на 30% больше Земли. И была еще одна – совсем маленькая планета TOI-6713.01, которая вращает вокруг звезды за 2,2 земного дня.

Необычные детали всплыли, когда ученые провели моделирование орбитальной динамики всей системы. Оказалось, что две более крупные планеты вращаются за очень эксцентричными орбитами, следуя овальным траекториям. Они подходят близко к звезде, а затем улетают к внешним границам звездной системы. Гравитация этих двух миров тянет на эксцентричную орбиту и самую маленькую планету, за которую тоже борется тяготение звезды.

"Температура этой планеты выше, чем у некоторых звезд, намного выше той, которая нужна для получения океанов из расплавленных пород", — говорит астроном Кейн.

Ученые подсчитали, что температура поверхности TOI-6713.01 может достигать примерно 2300°C.

Такая температура примерно в 2 раза выше порога плавления для чугуна. Астрономы также предполагают, что из-за таких температур планета светится сама по себе.

Кроме того, на планете может происходить вулканизм таких масштабов, что с ним не сравнится даже самый вулканический объект в Солнечной системе — спутник Юпитера Ио.

Ранее ученые открыли уникальную суперземлю, где одна часть планеты перешла на темную сторону.

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