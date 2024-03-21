Температура Земли превысила критический порог: что будет дальше

Исследователи считают, что человечество и планету в целом ждет катастрофическое будущее, если необходимые шаги по предотвращению климатического кризиса не будут сделаны.

Прошлый 2023 год стал самым теплым на планете с начала наблюдений за климатом от 1850 года. Эта тенденция держится уже десять лет подряд.

Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В докладе ВМО указано, что глобальная средняя приземная температура 2023 года была примерно на 1,45 градуса по Цельсию выше среднего значения за 1850-1900 годы. 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений. Был побит рекорд предыдущих теплых лет: в 2016 году - с температурой на 1,29 градуса, выше среднего значения 1850-1900 годов, и в 2020 году - с превышением на 1,27 градуса.

"В очередной раз были побиты и в некоторых случаях оставлены далеко позади рекорды по уровню парниковых газов, приземным температурам, теплоудержанию и закислению океана, повышению уровня моря, морскому ледовому покрову в Антарктике и отступлению ледников", — говорится в сообщении.

Также по данным ВМО, в 2023 году глобальный средний уровень моря достиг рекордной отметки за весь период спутниковых наблюдений (с 1993 года), что означает потепление океана, а также таяние ледников и ледяных щитов.

"Темпы повышения глобального среднего уровня моря за последние десять лет (2014—2023 годы) более чем вдвое превышают темпы повышения уровня моря за первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993—2002 годы)", – отметили метеорологи.

Ранее ученые предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется человечеству в невероятные 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения коснутся многих отраслей.

По данным ученых, к 2060 году мир сдвинется на "более устойчивый путь", где парниковые выбросы будут ограничены. Прогнозируется, что глобальная температура поднимется только на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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