Теория "мертвого Интернета" наконец-то становится реальностью: о чем предупреждают ученые

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В соцсетях стремительно набирают популярность аккаунты, за которыми стоят не реальные люди, а созданные искусственным интеллектом персонажи. Некоторые из них уже собрали сотни тысяч подписчиков, поэтому пользователи опасаются, что так называемая теория «мертвого Интернета» может постепенно становиться реальностью.

Об этом пишет ladbible.

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Что такое теория «мертвого Интернета»

«Мертвым Интернетом» называют теорию, согласно которой значительная часть активности в сети приходится не на реальных людей, а на ботов и автоматизированные аккаунты.

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Сторонники этой теории считают, что боты могут создавать сообщения, реагировать на контент и взаимодействовать друг с другом, генерируя все большее количество искусственного трафика. В результате люди вроде бы все чаще потребляют контент, который создали или продвигают алгоритмы и системы искусственного интеллекта.

Проблема особенно актуальна для соцсетей, значительная часть бизнес-модели которых связана с рекламой. Если рекламодатели и пользователи не могут быть уверены, что за аккаунтом или просмотром стоит реальный человек, это может повлиять на работу всей системы.

Само явление не ново. Боты годами публикуют контент и взаимодействуют в соцсетях. Однако развитие генеративного ИИ значительно упростило создание полностью искусственных аккаунтов. Теперь для этого необязательно даже снимать реальных людей на видео.

ШИ-персонажи набирают тысячи подписчиков

Одним из наиболее заметных примеров стал Instagram-аккаунт Jean Philanthrope. Его аудитория составляет около 238 тыс. подписчиков.

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Персонаж имеет отбеленные светлые волосы, закрученные усы и одетый в твидовый костюм. В роликах он появляется на разных локациях, созданных с помощью ИИ. Среди них, в частности, можно увидеть виртуальный Париж с Эйфелевой башней, музеи и рестораны.

Несмотря на разнообразные декорации, поведение персонажа в видео остается схожим: он выполняет движения, напоминающие теневой бокс.

Впоследствии у него появился своеобразный конкурент — Archibald Brown. На этом аккаунте публикуют схожие ролики с другим ИИ-персонажем, которому придали образ англичанина. Он также показывает упражнения по теневого бокса на локациях, сгенерированных искусственным интеллектом.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что подобные аккаунты могут стремительно наращивать аудиторию благодаря алгоритмам платформ. Часть людей комментирует ролики, прямо указывая на их ИИ-происхождение. Другие, похоже, не замечают этого или заявляют, что им безразлично, является ли персонаж реальным.

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Один из пользователей X написал, что «инфлюэнсеры мертвы», поскольку теперь достаточно создать с помощью ИИ описание персонажа, а затем передать его видеогенератору, который сам будет создавать ролики для аккаунта.

«Теория мёртвого интернета реальна. Вы можете создать персонажа с помощью ИИ и получить 200 тыс. подписчиков за одну неделю», — написал пользователь.

На распространение такого контента обращал внимание и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Я никогда не воспринимал теорию мертвого интернета настолько серьезно, но, похоже, сейчас действительно очень много аккаунтов в Twitter, которыми руководят LLM», — в 2025 году написал он в X.

Развитие генеративного искусственного интеллекта позволяет создавать целые образы и регулярно наполнять их страницы контентом без участия реального человека в кадре. А быстрый рост аудитории таких аккаунтов лишь усугубляет дискуссию о том, насколько значительная часть современного интернета все еще состоит из контента, созданного людьми.

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