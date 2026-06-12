Теперь коты смогут жить до 30 лет: найдены лекарства, способные удвоить их продолжительность жизни

Кошки

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Японские ученые совершили настоящий прорыв в ветеринарии, способный подарить домашним питомцам дополнительные годы счастливой жизни. Новое лекарство от хронической болезни почек, разрабатывавшее более десяти лет, официально вышло на финишную прямую перед запуском в массовое производство. Компания-разработчик уже передала все необходимые документы для сертификации в профильное министерство Японии. Ожидается, что инновационное средство поступит на рынок уже в 2027 году, навсегда изменив представление об уходе за животными.

Инновационные лекарства препарата FeliAIM созданы для борьбы с хронической болезнью почек (ХХН) у кошачьих — патологией, которая до сих пор считалась неизлечимой и была главной причиной смерти пожилых животных. По мнению авторов проекта, успешная терапия способна продлить возраст домашних питомцев до впечатляющих 30 лет (сейчас средняя продолжительность жизни кошек составляет 15 лет).

Почему у кошек отказывают почки: суть научного открытия

Главным автором этого медицинского прорыва стал японский ученый, бывший профессор Токийского университета Тору Миядзаки. Его исследования обнаружили уникальную генетическую уязвимость, присущую абсолютно всем представителям семьи кошачьих — от обычных домашних пушистиков до диких львов и тигров.

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Причина массовых проблем с почками кроется в сбоях только одного врожденного белка. Вот как этот механизм работает в норме и что ломается в организме кошек.

В крови животных имеется особый белок-очиститель под названием AIM. Его главная задача — работать «мусорщиком» в мочевыделительной системе. Когда в почечных канальцах скапливаются токсины, отмершие клетки или другой микроскопический мусор, белок AIM мгновенно отделяется от других соединений крови. Он маркирует эти опасные накопления, давая сигнал иммунным клеткам поглотить и полностью вывести грязь из организма. У кошачьих этот белок AIM заблокирован с самого рождения. Из-за генетической особенности он связывается с другими молекулами крови (иммуноглобулинами) в 1000 раз крепче, чем у других животных. Очиститель просто не способен отсоединиться, чтобы выполнить свою работу. Как следствие, почечные микроканальцы кошек с годами забиваются шлаками, как грязный водосток. Это неизбежно приводит к ХПН, разрушению тканей и смертельному отравлению организма собственными продуктами жизнедеятельности (уремии).

Масштаб этой проблемы впечатляет, что официальная статистика Центра здоровья кошек Корнеллского университета свидетельствует, что хроническая болезнь почек догоняет около 40% кошек после 10 лет. Среди домашних любимцев, перешагнувших 15-летний рубеж, этот показатель достигает катастрофических 80%.

Японский препарат FeliAIM решает эту врожденную проблему. Он содержит искусственно созданный активный белок, который во время регулярных инъекций (раз в две недели) берет на себя функцию очищения. Лекарство успешно разблокирует естественный процесс выведения шлаков и полностью останавливает дальнейшее разрушение почек.

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Результаты клинических испытаний

Эффективность лекарства подтверждена официальными клиническими исследованиями, результаты которых в начале 2026 года опубликовал авторитетный научный журнал The Veterinary Journal. В течение года ученые тщательно следили за животными на поздних (3-й и 4-й) стадиях почечной недостаточности.

В контрольной группе, где 15 кошек получали только стандартную поддерживающую терапию (капельницы, диеты), выживаемость через 360 дней составила всего 20%.

В группе из 11 кошек, которым регулярно кололи разработку доктора Миядзаки, выживаемость достигла рекордных 80-83%. При этом ни одно из животных не погибло в первые шесть месяцев эксперимента, а опасные биомаркеры в крови стабилизировались.

Когда ждать лекарства на рынке и сколько они будут стоить, какие перекспективы для людей

Поскольку министерство Японии рассматривает инновационные и социально значимые препараты по ускоренной процедуре, Тору Миядзаки рассчитывает получить финальное одобрение уже в конце 2026 или начале 2027 года. Сначала лекарство появится в японских ветеринарных клиниках, после чего начнется процесс сертификации в других странах мира.

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Ученые отмечают, что препарат FeliAIM не способен регенерировать уже полностью отмершие зоны почек, поэтому его задача — остановить прогрессирование болезни на средних и поздних этапах или применяться профилактически для молодых кошек.

Чтобы сделать спасение животных доступным каждому, стартап максимально урезал административные расходы. Ожидается, что курс из шести базовых инъекций будет стоить в пределах 100 000 — 150 000 иен (примерно 650-950 долларов США).

И самое главное, этот препарат перспективен и для людей. Успех кошачьего лекарства открыл новые горизонты. Команда доктора Миядзаки параллельно завершает создание аналогичного AIM-препарата для людей. Клинические испытания на людях планируют начать в ближайшее время, что даст шанс на лечение не только пациентам с хроническими заболеваниями почек, но и людям с болезнью Альцгеймера.

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