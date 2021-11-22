Теперь ложь будут определять по выражению лица: ученые изобрели новейшую альтернативу полиграфу

Новая система будет следить за движениями мышц лица человека, которые на первый взгляд совершенно незаметны.
Ученые из Израиля изобрели новую технологию, которая может считывать даже незаметные движения лицевых мышц и с помощью этого определять ложь. Изобретение разработали исследователи из Университета Тель-Авива. Система верно определила ложь в 73% исследованных случаев.
Об этом пишет Science Alert.
Электроды следили за малейшим движением лицевых мышц у 40 добровольцев, которые могли лгать или говорить правду. Алгоритм, на основе многочисленных шаблонов выражений лица, анализировал изменения и мог определить, насколько честным был человек.
При исследовании двух людей, подключенных к электродам, сажали друг напротив друга. Один из них был в наушниках, ему начитывали определенный текст, а он должен был повторить его, или соврать и сказать что-нибудь другое. Человек напротив должен был угадать, врет оппонент или говорит правду.
"Поскольку это было начальное исследование, ложь была очень простой", — отметил нейробиолог Дино Леви.
Эксперты зафиксировали активность мимических связей между бровями и на щеках, когда человек слушал слова, говорил и отвечал.
Правильно определить ложь удалось в 73% случаев.
"Она (технология — ред.) не идеальна, но значительно лучше, чем любая имеющаяся технология (распознавания лиц — ред.)", — отметил нейробиолог.
Обычно технологии определения лжи используют правоохранители для получения достоверной информации. Однако сейчас эксперты заявляют, что такой метод неточный.
Дело в том, что полиграф, так называемый "детектор лжи", основывается на физиологических реакциях человека, таких как частота пульса и дыхания, артериальное давление. Все эти функции человек может научиться контролировать, в отличие от мышечных сокращений на лице.
Исследователи говорят, что новая технология нуждается в доработке и уже скоро планируют выйти на новый уровень исследований.
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