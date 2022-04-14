Теперь можно стать владельцем NFT с Медведчуком: львовская студия креативно подошла к изображению нардепа во время задержания

Львовская студия M81studio создала NFT-изображение нардепа Виктора Медведчука во время задержания.

Купить NFT можно на платформе OpenSea до 27 апреля. Начальная цена – 0.1 ETH (около 311 долларов).

Все собранные средства команда передаст волонтерам.

На днях Сеть всколыхнуло фото, на котором пропавший из-под домашнего ареста нардеп Виктор Медведчук был арестован.

13 апреля сразу с двумя обращениями выступила его звездная жена Оксана Марченко. Одно адресовала президенту Зеленскому, а другое – лидеру Турции Эрдогану. Чтобы вызвать большее сочувствие у политика, Марченко даже обмотала голову платком. Об истории семейной жизни Медведчука и Марченко смотрите в видео.

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