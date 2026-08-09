Теперь мясо могут выращивать в овощах: ученые совершили громкое открытие

Листья салата / © pexels.com

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Ученые нашли новый способ сделать растительные заменители мяса вкуснее и полезнее, научившись выращивать животный белок внутри обычных овощей.

Об этом пишет издание IFLScience.

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Животноводство серьезно вредит экологии и дает около половины всех выбросов в сельском хозяйстве. В то же время опрос IPSOS в 28 странах показал, что только 8 процентов людей являются веганами или вегетарианцами, ведь мясо остается очень популярным благодаря своему вкусу и традициям.

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Чтобы решить эту проблему, ученые из Имперского колледжа Лондона во главе с доктором Алексией Гроффом решили добавить часть мясного вкуса и белка прямо в растения. Сначала они экспериментировали с табаком, потому что его годами используют для генной инженерии. С помощью специальной «генной пушки» исследователи скопировали гены свиного миоглобина и встроили их в клетки растений, отвечающих за фотосинтез.

Преуспев с табаком, ученые взялись за салат. В выращенных листьях нашли немного миоглобина — это примерно десятая часть от того, сколько его есть в обычном стейке. Исследователи считают, что такой метод поможет выращивать больше белка с одного гектара земли, чем дает животноводство, и при этом тратить гораздо меньше воды и меньше загрязнять воздух выбросами.

Попытки перенести гены миоглобина в ядерный геном с помощью вирусов или вставить гены коровы в зеленые водоросли дали значительно более низкие урожаи.

«По своему бактериальному происхождению и большому количеству копий на клетку, хлоропласты, как правило, гораздо лучше производят большее количество белка, чем ядро клетки. Здесь мы показываем, что растения можно сконструировать для выработки животного миоглобина (Mb) в их хлоропластах — энергетических фабриках для фотосинтеза. Это может обеспечить более устоявшийся способ производства важного ингредиента для мясных продуктов растительного происхождения», — пояснила доктор Алексия Грофф.

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Миоглобин богат железом и отвечает за вкус и цвет мяса. В связи с этим доктор Грофф предлагает очищать его и добавлять в другие продукты, где он может быть полезным для здоровья и уменьшать тягу к пище.

«Поскольку он идентичен животному миоглобину, его можно добавлять как ингредиент к растительным мясным продуктам», — отметил ученый.

Несмотря на перспективность технологии, массово выпускать такие продукты пока рано, ведь немало препятствий. Во-первых, неизвестно, понравится ли потребителям идея есть чрезмерно переработанную пищу, даже если она вкусная. Во-вторых, есть технические затруднения. Например, миоглобин из листьев табака хуже удерживал железо, чем тот, который производят с помощью генетически измененных бактерий.

Кроме того, многие люди возражают против самой идеи генной инженерии пищевых продуктов. В то же время, разработанный метод частично решает экологические угрозы, поскольку вставка генов через хлоропласты делает маловероятным их попадание в дикорастущие культуры путем скрещивания.

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Напомним, знания нескольких языков связали с более медленным старением мозга: чем больше языков знали участники, тем младше выглядели паттерны их мозговой активности.

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