Тепло и пальмы: подо льдом Антарктиды ученые нашли затерянный мир

Антарктида / © pixabay.com

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В Восточной Антарктиде ученые обнаружили огромный древний ландшафт, нетронутый на протяжении более 34 млн лет, спрятанный под толщей льда более чем 1,5 км.

Об этом сообщает Mail Online.

Эта скрытая местность расположена в отдаленном регионе, известном как Земля Вилкса — части Восточной Антарктиды размером примерно с Бельгию. Она размещена глубоко вглубь материка, вдали от побережья.

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Используя спутниковые данные и радар, проникающий сквозь лед, ученые обнаружили, что этот древний мир, ныне запечатанный льдом, когда-то имел реки, леса, а возможно, даже пальмы.

На самом деле, пыльцу пальм ранее уже находили на побережье Антарктиды поблизости. Это яркое свидетельство того, что там когда-то царил буйный и теплый климат.

Исследователи оценивают, что скрытый ландшафт охватывает более 31 тыс. кв. км, то есть примерно размер штата Мэриленд (США).

«Это как вскрыть капсулу времени», — сказал профессор Стюарт Джемисон, ведущий автор исследования из Даремского университета.

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Как все началось?

Десятки миллионов лет назад, когда материки постепенно перемещались, Антарктида дрейфовала к Южному полюсу. Это движение способствовало образованию мощного океанического течения вокруг материка, которое изолировало его от более теплых вод. Одновременно снизился уровень углекислого газа в атмосфере, что охладило планету. Вместе эти изменения привели к формированию гигантских ледниковых щитов, превратив Антарктиду в замерзшую пустыню, какой мы ее знаем сегодня.

«Земля под ледниковым щитом Восточной Антарктиды изучена хуже, чем поверхность Марса. Мы исследуем лишь небольшую часть этой территории, чтобы понять ее развитие и историю самого ледника», — говорит Джемисон.

Что нашли подо льдом?

Ученые открыли величественный доисторический ландшафт под толстым антарктическим ледовым покровом — с высокими хребтами и глубокими долинами, которые сохранялись миллионы лет. В исследовании были идентифицированы три массивных блока поднятой земли, каждый длиной от 120 до 170 км, шириной до 85 км, разделенные долинами шириной до 40 км и глубиной почти 1200 м.

В отличие от многих ледников, стирающих землю под собой, лед в этой части Восточной Антарктиды чрезвычайно холодный и медленный — движется менее чем на 5 м в год.

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Это означает, что местность сохранилась в невероятных деталях. Такой ледник называется «холодно-основным» — его лед фактически замерзший до почвы и не вызывает эрозии.

«Потрясающе, что этот ландшафт, скрытый на виду много лет, может рассказать столько о ранней истории ледника Восточной Антарктиды. Это также помогает понять, как он может реагировать на будущие изменения климата», — говорит профессор Нил Росс из Ньюкаслского университета.

Как происходило исследование?

Исследователи использовали спутниковые изображения, чтобы обнаружить едва заметные поднятия на поверхности, а также запускали компьютерные модели, чтобы проследить, как менялся ландшафт со временем. Некоторые части местности поднялись более чем на 500 м — медленно вытолкнутые вверх под давлением массы льда.

Этот сохранившийся рельеф — редкое «окно» в глубокое прошлое Антарктиды, задолго до того, как ее охватил лед.

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«Мы видим древнюю поверхность земли, которую не стер ледник, и она выглядит так, будто была сформирована реками еще до появления льда», — объясняет Джемисон.

Каким было это место когда-то?

В те времена регион имел реки, густые леса, а климат был умеренным. Когда начал распадаться древний суперконтинент Гондвана, оползни земли создали глубокие трещины и впадины, которые, вероятно, разделили высокие участки на отдельные блоки — еще до того, как появились первые ледники. Со временем климат остыл, появились малые ледники, которые постепенно углубляли долины, формируя U-образные ледниковые ущелья, характерные для горных территорий. Примерно 14 млн лет назад Восточноантарктический ледник охватил регион полностью.

Даже во время теплых периодов — например, среднего плиоцена (~3 млн лет назад) — этот район оставался замерзшим. Хотя лед вокруг мог частично таять, его никогда не таяло настолько, чтобы обнажить древний ландшафт.

Почему это важно сегодня?

Именно поэтому это открытие имеет значение — потому что сейчас содержание CO₂ в атмосфере и глобальные температуры приближаются к уровням, которые были до оледенения Антарктиды.

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Если глобальное потепление будет продолжаться, ученые предупреждают, что части ледника могут снова отступить. Но, чтобы добраться до этого «затерянного мира», придется бурить более 1,5 км твердого льда, что потребует значительного времени, усилий и финансирования.

«Мы продолжим исследования, чтобы заполнить пробелы там, где нет данных. И будем использовать эту информацию, чтобы понять, как менялись ледник и ландшафт под ним на протяжении миллионов лет», — сказал Джемисон.

Напомним, ранее ученые выяснили, что 120 лет назад Антарктида была частью гигантского массива суши вместе с Австралией, где проживали динозавры.