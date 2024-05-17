Терминалы Starlink ВСУ вышли из строя в первый день наступления РФ на Харьковщине — WP

В первый день наступления российских захватчиков на Харьковскую область у украинских военных вышли из строя все терминалы Starlink.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинские источники.

Издание пишет, что 40-километровый участок границы между РФ и Харьковщиной защищала 125-я бригада территориальной обороны. Для разведки она использовала дроны, которые отслеживали наращивание российских сил на границе.

Но так получилось, что к утру, когда захватчики начали наступление, бригада потеряла все свои видеоканалы из-за российского электронного глушения. Вышли из строя терминалы Starlink, обеспечивающие базовую связь украинских военных. Это уже во второй раз произошла такая ситуация — после российского вторжения в феврале 2022 года.

Командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным "Артист" прокомментировал ситуацию журналистам. Он заявил, что на этот период связь с дронами "просто исчезла".

"В определенный момент мы остались полностью слепыми… Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или по телефонам, где они еще работали", — заявил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что наступление РФ на Харьковщине создало для ВСУ одну из самых больших проблем с начала войны.

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