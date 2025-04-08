Тест ДНК выявил вероятную причину смерти Тутанхамона спустя 3300 лет

Тутанхамон / © Associated Press

Реклама

Смерть царя Тутанхамона обсуждается уже давно, но, похоже, анализ ДНК показал причину смерти древнеегипетского фараона.

Об этом пишет LADbible.

Эксперты изучали остатки бывшего лидера с тех пор, как они были найдены в 1922 году, но теперь исследователи считают, что новые генетические данные указывают на одну конкретную причину смерти.

Реклама

Царю было около 18 лет, когда он скончался, и он правил Древним Египтом в течение девяти лет. Хотя он был царем-мальчиком, подросток вошел в историю как один из самых известных правителей своего времени, а его смерть окутана тайной.

Говард Картер отвечал за раскопки останков усопшего царя, вместе с которыми британский археолог обнаружил более 5 000 артефактов.

Хотя выяснение причины смерти мумифицированного лица может быть сложной задачей из-за таких факторов, как ухудшение состояния остатков и мумификации как процесс, ДНК может раскрыть больше информации о состоянии здоровья человека.

В исследовании, проведенном медицинским факультетом Каирского университета и двумя немецкими специалистами по ДНК из Национального исследовательского центра, команда взяла образцы тканей из мумифицированных остатков еще в 2000 году и объявила о своих выводах в этом году.

Исследователи считают, что генетические данные свидетельствуют о том, что Тутанхамон мог умереть в результате многочисленных приступов малярии.

Заразиться малярией сегодня не было бы такой большой проблемой, поскольку эта болезнь, переносимая комарами, сейчас легко поддается лечению, но когда царь Тутанхамон заболел малярией более 3300 лет назад, не было никакого известного лекарства.

Самый младший фараон в истории неоднократно страдал этой болезнью, и, среди других факторов, именно она сейчас считается основной причиной его смерти.

В январе Тим Бетти, генеральный менеджер выставки Тутанхамона, объяснил это: «Тесты показывают, что Тутанхамон был заражен малярией, которая, возможно, и убила его».

Исследование также показало, что бабушками и дедушками молодого царя были фараон Аменхотеп III и его царица Тие, и оба они также болели малярией, как назвал это открытие Батти «еще одним кусочком большой мозаики, окружающей жизнь и смерть Тутанхамона».

Хотя результаты показали, что царь был сыном анонимной мумии в гробнице KV55 в Долине царей, исследователи добавили, что его отцом мог быть фараон Ахенатен.

Бетти продолжил: «В дополнение к генетической информации о родственных связях Тута, тесты ДНК обнаружили дополнительную информацию, такую как болезни и наследственные проблемы, которые могли поразить Тутанхамона».

Хотя инбридинг был распространенным явлением в королевских семьях того времени, это могло привести к повышенному риску генетических заболеваний и врожденным дефектам.

Одним из таких заболеваний была болезнь Келера, редкое заболевание костей стопы у детей, ограничивающее приток крови к костной ткани и вызывающее некроз.

Предыдущие компьютерные томографии показали, что у него мог быть некроз левой стопы, а в его могиле также были найдены трости.

«Нарушения походки и малярия, которыми страдал Тутанхамон, подтверждаются находкой палок и загробной аптеки в его гробнице», — отмечают исследователи.

Хотя мы, возможно, приблизились к пониманию того, как умер король, ответ не однозначен, и существует пять основных теорий, в которые верят люди.

Малярия

Как уже упоминалось, новые исследования указывают на болезнь, стоившую жизнь королю, хотя она могла быть не единственной причиной.

Реальность такова, что, вероятно, все гораздо сложнее, с рядом влияющих на это факторов.

Болезнь вполне могла взорвать его иммунную систему и отправить его в гробницу, но что еще не может быть причиной.

Убийство

Некоторые считают, что мальчик-король был убит, и эта версия была выдвинута египтологом Робертом Брайером, который предположил, что повреждение на затылке Тута на рентгеновском снимке 1968 года похоже на удар.

Были три подозреваемых в его убийстве, первым из которых был Ай, преемник царя Тута, влиятельный придворный с военным прошлым. Далее — Хоремхеб, влиятельный человек при дворе Тута, считающийся настоящим временным наследником Тута, и который был отстранен на роль царя Аем. Третий — сестра-жена Тутанхамона Анхесенамун, которая своим печальным письмом к хетам пыталась сама захватить власть в Египте.

Хотя эта популярная теория была бы интересна, более тщательное сканирование и обследование мумии царя 2005 и 2016 годов показало, что повреждение на его черепе является побочным эффектом процесса мумификации.

В сущности, нет достаточно доказательств, чтобы подтвердить эти предположения.

Авария колесницы

Некоторые считают, что покойный царь попал в смертельную аварию на колеснице, а повреждения, причиненные его телу, указывают на то, что причиной смерти стала физическая травма.

Колесницы были частью досуга элиты в Древнем Египте, и в гробнице царя Тута было найдено шесть разобранных колесниц, на которых изображены многие произведения, изображающие правителя верхом на колеснице.

С отсутствующими ребрами, сломанной ногой и отсутствующим сердцем, некоторые считают, что царь Тутанхамон стек бы кровью в считанные минуты после аварии, если бы не погиб в результате удара.

Но дальнейшие исследования показали, что ребра отсутствовали, когда тело было раскопано, а органы, возможно, были повреждены, удалены или похищены в начале 20-го века.

Сломанная нога

Сложный перелом левой ноги мог стать причиной его смерти, поскольку отсутствие каких-либо признаков заживления указывало на то, что он сломал ее незадолго до этого.

Возможно, в нее попала инфекция, и, как многие сделали бы в мире без антибиотиков, в результате он бы умер вследствие своей травмы.

Однако на лидера могли повлиять и другие проблемы со здоровьем, а перелом лишь усугубил их.

Ряд осложнений

Хотя перелом ноги и малярия могли повлечь его смерть, анализ мумии короля и его семьи указал на ряд генетических и медицинских заболеваний, которые могли повлиять на него.

Возможные состояния включают: синдром Марфана, синдром Клайнфельтера, синдром Фролиха, сколиоз и серповидноклеточная анемия.

Диагноз, поставленный в 2012 году, также предположил, что у 18-летнего парня височная эпилепсия, которая может объяснить религиозные видения, пережитые историческими фигурами, поскольку его отец и прадед говорили о них, связанных с солнцем или светом.

Эпилепсия также могла повлечь смерть, травмы или удушье, которые, возможно, убили короля.

Напомним, эксперт объяснила, почему Тутанхамона мумифицировали с эрегированным пенисом.