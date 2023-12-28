The New York Times обвинила искусственный интеллект в нарушении авторских прав и подала в суд

Издание оценивает свой ущерб в один миллиард долларов, хотя и не требует конкретной суммы.

Американское издание The New York Times заявило, что искусственные интеллекты нарушают его авторские права и подало в суд на разработчиков.

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Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что издание подало в суд на компании OpenAI и Microsoft, обвинив их в нарушении авторских прав. Эти компании использовали миллионы статей газеты без разрешения на обучение своих чат-ботов, которые затем предоставляли информацию клиентам.

В иске газеты указывается, что разработчики попытались "бесплатно пользоваться огромными инвестициями NYT в свою журналистику", чтобы создавать альтернативные средства доставки информации читателям.

"Нет ничего "превращающего" в использовании контента Times без оплаты для создания продуктов, заменяющих Times и отвлекающих от нее аудиторию", — заявило издание.

Газета не требует конкретной суммы за убытки, но оценивает ее в один миллиард долларов. Издание требует, чтобы обе компании уничтожили учебные наборы, содержащие материалы газеты.

Ранее газета пыталась вести переговоры по этому вопросу напрямую с компаниями, но они не имели успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что канадская разведка предупредила об опасности искусственного интеллекта.

Кроме того, мы ранее информировали, что США, Австралия и Британия будут обнаруживать китайские субмарины с помощью искусственного интеллекта.

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