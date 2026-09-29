Тихий океан меняется не так, как ожидалось: ученые обнаружили странный эффект глобального потепления

Тихий океан необычно реагирует на потепление: что обнаружили учёные / © pexels.com

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Потепление может необычным образом изменить циркуляцию воды в Тихом океане: в некоторых его частях относительно «молодая» вода будет становиться старше, тогда как «старая», напротив, будет молодеть. Такие процессы будут влиять и на количество доступного кислорода. К такому выводу пришла команда ученых под руководством исследователей Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Под «возрастом» воды ученые подразумевают время, прошедшее с момента ее последнего контакта с атмосферой. Чем дольше вода остается под поверхностью, тем больше растворенного кислорода в ней потребляют морские организмы, бактерии и химические процессы.

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Ученые смоделировали изменения циркуляции океана на ближайшие 100 лет. Особое внимание они уделили тихоокеанскому термоклину — слою на глубине примерно от 200 до 1000 метров между более теплыми поверхностными и более холодными глубинными водами.

Из-за потепления верхние слои океана становятся теплее и менее плотными, что усиливает расслоение воды и замедляет ее вертикальное перемешивание. Однако последствия этого процесса в разных частях Тихого океана оказались противоположными.

В субтропической северной части океана в термоклин будет поступать меньше молодой воды из верхних слоев, поэтому средний «возраст» воды там будет увеличиваться. В тропической части, напротив, ослабнет поступление более старой воды снизу — в результате вода в термоклине в среднем станет моложе.

Исследователи также связали часть этих изменений с потеплением Южного океана вокруг Антарктиды. Таким образом, процессы, происходящие вдали от тропического Тихого океана, могут влиять на его циркуляцию.

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Изменения возраста воды важны в связи с их взаимосвязью с содержанием кислорода. По выводам авторов работы, особенно заметными последствия могут быть в северной части Тихого океана, где потенциально изменятся условия для морских организмов.

В то же время исследование основано на упрощенном моделировании. Для получения более точных прогнозов ученые планируют использовать более детализированные модели, в частности учитывать возможные изменения ветров и другие факторы, влияющие на циркуляцию океана.

Напомним, новое климатическое явление Эль-Ниньо уже стало самым мощным за всю историю наблюдений, хотя до его пика остаются еще несколько месяцев. Исследователи называют ситуацию «выходящей за рамки графиков» и объясняют, какие процессы в Тихом океане спровоцировали формирование этого климатического «монстра».

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