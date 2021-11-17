TikTok теперь будет предупреждать пользователей об опасных челенджах и фейках

TikTok теперь будет предупреждать пользователей об опасных челенджах и фейках

Соответствующее решение в приложении было принято из-за многочисленных сообщений о травмах из-за опасных трендов.

TikTok теперь будет принимать дополнительные меры для поиска и борьбы с опасными для жизни и здоровья онлайн-челленджами и фейками.

Об этом сообщает BBC.

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В TikTok сообщают, что по итогам опросов каждый пятый подросток участвовал в каком-то челлендже. О дин из пятидесяти — в опасном по мнению подростков челлендже. И менее одного из 300 — в "реально опасном". В приложении добавляют, что опрос был общим, а не касался конкретной платформы.

В результате популярных онлайн-вызовов или фейков многие пользователи получали травмы различной тяжести, в том числе психологические.

Это привело к тому, что TikTok решил повысить меры безопасности для своих пользователей. Теперь приложение будет следить за самыми популярными трендами с помощью хештегов. Если будет зафиксирован всплеск активности конкретного хэштега, TikTok будет проверять его и в случае обнаружения опасности, предупреждать пользователей о риске.

Однако эксперты отмечают, что не все челленджи бывают опасными. Так, некоторые из них могут мотивировать подростков искать полезную информацию в Сети и повышать осведомленность в конкретных темах.

Напомним, недавно в работе популярной социальной сети TikTok произошел масштабный сбой. О проблемах 12 ноября сообщили более 14 тысяч человек.

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