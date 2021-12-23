TikTok в этом году занял первое место в мировых рейтингах: обогнать удалось даже Google

TikTok в этом году занял первое место в мировых рейтингах: обогнать удалось даже Google

Сообщается, что в прошлом году TikTok занял только седьмое место по посещаемости в мире.

TikTok стал самым посещаемым сайтом 2021 года и обогнал даже поисковик Google. По словам представителей платформы, у них есть более миллиарда пользователей ежемесячно.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Cloudflare.

В этом году TikTok еще в феврале обогнал конкурентов и с августа непрерывно занимал первую позицию в рейтингах.

Как отмечается, такие показатели являются следствием секретного алгоритма, подбирающего видео для пользователей в зависимости от того, что им нравится. При регистрации пользователи выбирают категории по интересам, а затем приложение считывает информацию о "лайках".

В 2021 году TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance Ltd., заявил, что к ним приходит более миллиарда пользователей ежемесячно.

Сообщается, что в прошлом году TikTok занял седьмое место по посещаемости в мире. Однако следует отметить, что рейтинг 2020-го охватывал только последние четыре месяца года – компания Cloudflare начала отслеживать трафик в сентябре 2020-го.

Google, в который, кроме поисковика, входят карты, переводчик и другие услуги, занял в этом году вторую строчку.

За ним расположены Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.

Напомним, TikTok принял меры для выявления и борьбы с опасными для жизни и здоровья онлайн-челленджами и фейками. Теперь приложение будет предупреждать пользователей об опасных челенджах и фейках.

Читайте также: