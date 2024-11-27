TikTok вводит ограничения на "фильтры улучшения внешности": кто из пользователей не сможет ими пользоваться

TikTok планирует усилить безопасность, заблокировав регистрацию для до 13 лет. Кроме того, для подростков вводятся ограничения на использование бьюти-фильтров, которые могут вызывать тревожность и снижать самооценку из-за искусственных изменений внешности.

Об этом представители TikTok объявили об этих изменениях на форуме по безопасности в Дублине, сообщает The Guardian.

Уже в ближайшие недели молодым людям до 18 лет будет запрещено использовать фильтры, искусственно увеличивающие глаза, губы или изменяющие цвет кожи и ее текстуру. Однако фильтры, которые добавляют комические элементы, например ушки кролика или собачьи носы, останутся доступными.

Эффективность этих ограничений будет зависеть от того, сколько пользователей на самом деле не достигли установленного возраста, поскольку не все соблюдают возрастные ограничения.

В TikTok озабочены, что бьюти-фильтры, доступные как от платформы, так и созданные пользователями, могут повышать давление на подростков, особенно девушек, заставляя их стремиться к чрезмерно отполированному внешнему виду. Некоторые молодые люди даже заявляли, что после использования таких фильтров они чувствовали себя непривлекательными в реальной жизни.

Кроме того, TikTok объявил, что усилит систему обнаружения фальшивых возрастных данных с тем, чтобы заблокировать доступ для лиц до 13 лет, что может привести к отстранению тысяч детей в Великобритании. Платформа планирует запустить новую автоматизированную систему, использующую машинное обучение для выявления нарушителей возрастных ограничений до конца года.

Эти шаги стали частью общей стратегии, направленной на усиление контроля над использованием социальных сетей несовершеннолетними в Великобритании в соответствии с новым законом о безопасности в Интернете.

TikTok уже удаляет до 20 миллионов аккаунтов ежеквартально за нарушение возрастных ограничений.

Работа с проверкой возраста и ограничения использования бьюти-фильтров стали частью более широкого изменения в правилах безопасности в Интернете, которые платформам соцсетей придется соблюдать в ответ на усиленное регулирование с возможными большими штрафами за нарушение норм безопасности.

Недавно Roblox, онлайн-платформа для игр с 90 миллионами ежедневных пользователей, объявила об ограничении доступа к насильственному и шокирующему контенту для своих самых молодых пользователей. Instagram в свою очередь запустил «подростковые аккаунты», чтобы дать родителям больше контроля над деятельностью детей в приложении.

Директор фонда Molly Rose Foundation Энди Берроуз подчеркнул, что эти изменения в основном направлены на соответствие новым стандартам ЕС. Он также призвал TikTok быть прозрачным относительно эффективности своих мер и быстро устранять недостатки, позволяющие алгоритмам платформы рекомендовать вредоносный контент для подростков.

Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) заявило, что эти меры являются обнадеживающими, но все еще «лишь верхушкой айсберга».

Напомним, в Минюсте США заявляли, что TikTok несет серьезную угрозу нацбезопасности страны.

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