Титан затмит Сатурн: редкий транзит тени спутника состоится 4 сентября

Сатурн / © Associated Press

Астрономов ждет уникальное зрелище: самый большой спутник Сатурна - Титан - пройдет перед газовым гигантом и бросит свою тень на его облачные вершины. Это явление состоится рано утром 4 сентября 2025 года и продлится около трех с половиной часов.

Такие транзиты происходят только раз в 15 лет, когда орбита Титана, кольца Сатурна и Земля оказываются на одной линии, сообщает Space.com.

Время наблюдения: начало в 1:25 по восточному времени (05:25 GMT).

Где видно: лучше всего — в США, где Сатурн в это утро поднимется над южным горизонтом в созвездии Рыб.

В начале транзита Титан будет виден у верхнего левого края планеты. Рядом с ним другие известные спутники: Рея, Тефия и Энцелад.

Как увидеть: для наблюдения понадобится телескоп от 8 дюймов с 200-кратным увеличением. В меньшие инструменты можно поймать момент, но изображение будет менее четким.

В этом сезоне предусмотрены еще два транзита тени Титана - 20 сентября и 6 октября. В следующий раз такое событие можно будет увидеть только в 2040 году.

Напомним, что в ночь на 8 сентября украинцы смогут наблюдать полное лунное затмение. Луна станет багровой, а рядом будет сиять планета Сатурн.