Паразит в консервированном филе лосося. Фото: Натали Мастик/Университет Вашингтона

Команда экологов из Вашингтонского университета, среди которых Натали Мастик и Челси Вуд, провела уникальное исследование, использовав необычный материал — просроченные банки лосося. Консервы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, случайно нашли в хранилище Ассоциации морепродуктов Сиэтла. Их десятилетиями хранили в рамках внутреннего контроля качества.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Когда ученые получили 178 запыленных жестянок, они решили превратить их в источник научных данных. Исследование выявило не только остатки рыбы, но и хорошо сохранившихся морских паразитов — анисакидов, длиной примерно 1 сантиметр. Эти черви обитают в морских организмах, в частности в рыбе и млекопитающих, и могут многое рассказать о состоянии экосистемы.

Несмотря на то, что сама идея наличия паразитов в консервах вызывает отвращение, ученые отмечают: они абсолютно безопасны для человека, ведь погибают во время процесса стерилизации. Однако для экологов такие образцы имеют большую ценность — они помогают воссоздать историю морской жизни региона.

«Жизненный цикл анизакид интегрирует многие компоненты пищевой цепи. Я рассматриваю их присутствие как сигнал того, что рыба на вашей тарелке происходит из здоровой экосистемы», — пояснила старший автор исследования Челси Вуд.

Исследователи проанализировали банки, содержащие четыре вида лосося: кету (Oncorhynchus keta), кижуча (Oncorhynchus kisutch), розового лосося (Oncorhynchus gorbuscha) и нерку (Oncorhynchus nerka). Все образцы происходили из залива Аляска и Бристольского залива и охватывали период с 1979 по 2021 год.

Оказалось, что количество анисакидов увеличивалось со временем у кети и розового лосося, тогда как у нерки и кижуча оставалось стабильным. По мнению исследователей, такая тенденция может свидетельствовать, что определенные виды паразитов легче приспосабливаются к изменениям окружающей среды, тогда как другие остаются на постоянном уровне.

Ученые признают, что консервирование не позволило точно определить виды паразитов — только их семейство. Однако даже эти данные стали ценными для понимания изменений, которые происходили в океанической экосистеме за последние десятилетия.

«То, что их численность растет со временем, как мы это сделали с розовым лососем и кетой, свидетельствует о том, что эти паразиты смогли найти всех нужных хозяев и размножиться. Это может свидетельствовать о стабильной или восстанавливаемой экосистеме с достаточным количеством подходящих хозяев для анизакидов», — отметил Мастик.

Ученые считают, что этот подход — использование старых пищевых образцов как «экологических архивов» — может стать новым направлением в исследованиях изменений морской среды.

Напомним, ученые впервые сняли на видео рыбу на рекордной глубине — 8 336 метров в желобе Идзу-Огасавара в Тихом океане. Новооткрытый вид псевдолипариса (рыбы-слимака) превзошел предыдущий рекорд Марианского желоба и заставил ученых задуматься, где проходит граница возможностей жизни под гигантским давлением.