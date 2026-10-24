То, что невозможно увидеть с Земли: спутники раскрыли опасную аномалию под вулканом

Спутник обнаружил аномалию под вулканом / © Фото из открытых источников

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Под вулканом Масая в Никарагуа ученые обнаружили признаки двух отдельных резервуаров магмы, которые могут вести себя независимо друг от друга. Исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые данные за 2018–2024 годы, и считают, что открытие поможет лучше следить за активностью вулкана и прогнозировать возможные извержения.

Об этом сообщает Университет штата Пенсильвания.

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Вулкан Масая известен кратером Сантьяго, в котором раньше наблюдали лавовое озеро, светящееся во тьме. Он расположен примерно в 20 км от столицы Никарагуа Манагуа. Вулканическая система привлекает внимание не только из-за своей активности: поблизости живут миллионы людей, а сам Масая является национальным парком и популярным туристическим местом.

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Что спутники увидели под вулканом

Исследователи проанализировали данные спутника Sentinel-1 за период с января 2018-го по февраль 2024 года. Он регулярно наблюдает за земной поверхностью, а специальный радарный метод позволяет замечать даже небольшие изменения ее положения, в частности, когда облака закрывают вулкан.

Сначала участок вблизи центрального магматического резервуара постепенно опускался. С 2018 года по середину 2022-го спутниковые измерения зафиксировали смещение поверхности примерно на 3 см. Но затем картина изменилась: в период с середины 2022-го до начала 2024 года поверхность начала подниматься.

Вулкан Масая, схема камер со скамьей / © Фото из открытых источников

По мнению ученых, это может означать, что центральный резервуар снова начал получать магму из более глубоких слоев. Когда расплавленная порода скапливается под землей, давление изменяется, а поверхность над резервуаром может постепенно подниматься. Когда магмы становится меньше, почва, напротив, может проседать.

Почему две части вулкана вели себя по-разному

Самым интересным оказалось то, что район кратера Сантьяго вел себя иначе. В течение всего периода наблюдений поверхность вблизи него продолжала опускаться даже тогда, когда участок над центральным резервуаром уже начал подниматься.

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Ученые предполагают, что под Масая есть по меньшей мере два магматических резервуара, которые меняются независимо друг от друга. Центральный расположен примерно на глубине 3,2 км, а второй, гораздо более мелкий, — ориентировочно в 200 метрах под кратером Сантьяго. Исследователи связывают постоянное опускание поверхности у кратера с уменьшением количества магмы во втором резервуаре.

Это не значит, что извержение неизбежно. Спутниковые измерения показывают, как меняется система под землей, но сами по себе не позволяют точно определить, когда и вообще произойдет ли новое извержение.

«Эти наблюдения помогают ученым лучше понять, как магма двигается под Масая, и в будущем могут улучшить мониторинг и прогнозирование извержений», — объяснила ведущий автор исследования Лиззи Джонсон.

Извержение вулканов — последние новости

Извержения вулканов могут нарушать обычную жизнь даже без масштабных потоков лавы. В сентябре активизировалась Этна на итальянской Сицилии: столб пепла поднялся примерно на 4 км, а выбросы из кратеров повлекли за собой перебои в авиасообщении. Вулканический пепел опасен для самолетов, поэтому даже относительно локальная активность может оказывать влияние на транспорт и туристические планы.

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Иногда масштабы извержения заметны даже из космоса. В сентябре индонезийский вулкан Анак-Кракатау выбросил пепел на высоту до 15 км, образовав огромное облако над островами. Извержение, зафиксированное из космоса, привело к отмене сотен авиарейсов и показало, как далеко могут достигать последствий вулканической активности.

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