То, что вы пьете каждый день: какую опасность ученые обнаружили в бутилированной воде

Питьевая вода

Бутилированная вода, которую многие люди воспринимают как безопасную и удобную альтернативу, может быть источником значительного количества микропластика в организме. К такому выводу пришла исследовательница Сара Саджеди, которая проанализировала более 140 научных работ, посвященных влиянию пластиковых частиц на здоровье человека.

Об этом сообщило издание earth.com.

Идея исследования возникла после путешествия Саджеди на острова Пхи-Пхи. Она вспоминает, что любовалась видами Андаманского моря, но, посмотрев под ноги, увидела многочисленные пластиковые отходы, среди которых преобладали бутылки с водой. Этот опыт заставил ее задуматься над масштабами потребления пластика и вернуться к учебе в Университете Конкордия для получения докторской степени.

По результатам обзора исследований, люди ежегодно могут проглатывать примерно от 39 до 52 тысяч частиц микропластика. По подсчетам ученых, у тех, кто регулярно пьет бутилированную воду, это количество может увеличиваться еще примерно на 90 тысяч частиц. Микропластик имеет чрезвычайно малый размер — иногда лишь тысячную часть миллиметра, тогда как нанопластик еще мельче.

Пластиковые бутылки могут выделять частицы во время производства, хранения или нагрева. Например, если бутылку оставить в жарком автомобиле, этот процесс может ускориться. В отличие от микропластика, который попадает в организм через пищевую цепь, бутилированная вода доставляет такие частицы непосредственно во время питья.

Наименьшие частицы способны проходить через биологические барьеры организма. Некоторые из них могут попадать в кровь или накапливаться в органах. Исследования связывают микропластик с хроническим воспалением, гормональными нарушениями, оксидативным стрессом, неврологическими проблемами и онкологическими заболеваниями. Нанопластик может проникать в клетки и взаимодействовать с ДНК и белками.

Кроме пластиковых частиц, в воду могут попадать и химические добавки из материала бутылок. В частности, речь идет о бисфенолах и фталатах, которые могут выделяться при нагревании или повторном использовании тары. Эти вещества способны влиять на гормональную систему и иммунитет, а некоторые из них уже связывают с повышенным риском рака.

Ученые отмечают, что оценить масштабы проблемы сложно, поскольку различные методы исследования имеют ограничения. Часть приборов может выявлять мелкие фрагменты, но не определяет их состав, другие — наоборот. Самые дорогие технологии сочетают обе возможности, однако используются редко. Из-за этого уровень воздействия, особенно нанопластики, может быть недооцененным.

Несмотря на ограничения одноразового пластика во многих странах, бутилированная вода часто остается вне регуляторного внимания. Саджеди отмечает, что такая вода может быть оправданной в чрезвычайных ситуациях, но не должна использоваться ежедневно. По ее мнению, ключевым шагом является повышение осведомленности людей о долговременном влиянии постоянного потребления.

Исследователи также обращают внимание на альтернативы, в частности использование многоразовых контейнеров и развитие общественных станций для наполнения воды. Работа Саджеди выполнена в сотрудничестве с учеными Чуньцзян Анем и Чжи Ченем и призывает общество быстрее реагировать на проблему пластикового загрязнения.

