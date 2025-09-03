- Дата публикации
Только на юбилей Telemart.ua — Как обновить компьютер дешевле, чем когда-либо? Новости компаний
Telemart.ua празднует 15 лет на рынке компьютерной техники. Это отличный повод обновить технику для продуктивной работы, учёбы и хобби.
Вас ждут:
Скидки на ноутбуки и девайсы, ПК и комплектующие.
Бесплатная сборка без забот о совместимости.
Подарки и конкурсы.
Выбирайте решения, которые сделают ваше пространство удобнее и будут оставаться актуальными долгие годы.
Время организовать рабочее место так, чтобы техника работала на вас.
Конец хаосу и лагам: как сделать свое рабочее пространство комфортным и продуктивным
Современная работа и учёба происходят за компьютером, и от техники зависит ваша продуктивность. Выбирайте устройства, которые помогут избежать беспорядка и задержек.
ПК — основа производительности
Стационарные компьютеры остаются важными для работы, учёбы и творчества. В Telemart.ua — широкий выбор готовых сборок со скидками:
Процессор: Intel Core i5 / Ryzen 5 для повседневных задач, i7 / Ryzen 7 — для профессиональных.
ОЗУ: 16–32 ГБ для многозадачности.
Накопитель: SSD от 512 ГБ + опция HDD для файлов.
Видеокарта: интегрированная — для базовых задач, дискретная (RTX 3050/3060, RX 6600/6600 XT) — для игр, монтажа и 3D.
Ноутбуки — мобильность и мощность
Идеальны для учёбы и работы вне дома. В Telemart вы найдёте модели, сочетающие портативность и производительность:
Экран IPS Full HD — чёткое изображение и комфорт для глаз.
Процессор: Intel Core i5/i7 или Ryzen 5/7 для многозадачности, игр и монтажа.
ОЗУ: от 16 ГБ для работы с тяжёлыми файлами.
Накопитель: SSD от 512 ГБ.
Видеокарта: интегрированная для базовых задач, дискретная (RTX 3050/3060, RX 6600M) для игр и графики.
Такие ноутбуки дают свободу работать и учиться где угодно.
“С Telemart легко подобрал технику для учёбы и стриминга — фильтры на сайте помогли быстро найти нужное, а скидки оказались реальными”, — Артур, клиент Telemart.ua
Мониторы — качественная картинка с комфортом для глаз
Качество изображения и защита глаз напрямую влияют на эффективность работы и комфорт. Поэтому при выборе монитора важно учитывать:
Работа и учёба — IPS, Full HD, 60–75 Гц; регулируемая подставка и защита глаз.
Дизайн и монтаж видео — IPS или VA, QHD или 4K, 75–120 Гц; удобно для цветокоррекции и многозадачности.
Игры и киберспорт — TN или VA, Full HD/QHD, 120–240+ Гц; быстрый отклик, возможность подключения нескольких экранов.
Обновление ПК или самостоятельная сборка
Если вы любите самостоятельно подбирать комплектующие и собирать ПК, важно правильно выбрать совместимые ключевые элементы для максимальной продуктивности. Собрать оптимальную конфигурацию под ваши задачи и бюджет можно с помощью онлайн-конфигуратора Telemart.ua.
«Правильно подобранная сборка обеспечивает быструю работу без лагов и оставляет место для апгрейдов», - Максим, технический эксперт по сборке ПК в Telemart.ua.
Девайсы для ваших задач
Помимо ПК важны аксессуары, которые делают работу, учёбу и игры удобнее.
Наушники — чистый звук и удобство при длительном использовании. Для игр подойдут модели с объёмным звучанием, для стриминга — лёгкие с микрофоном, для работы — с шумоподавлением и долгой автономностью.
Клавиатуры — скорость и контроль. Механические с подсветкой обеспечат мгновенный отклик в играх, тихие клавиши и макросы помогут стримерам, а мембранные удобны для набора текста.
Мыши — точность и комфорт для любой задачи. Высокое DPI и быстрый отклик нужны геймерам, дополнительные кнопки — для управления трансляциями, эргономичная форма — для долгой работы.
Техника, служащая годами — выбор за вами!
Теперь вы знаете, что нужно для комфортного и продуктивного рабочего места: от ПК или ноутбука до монитора и периферии. Переходите на сайт TELEMART.UA, чтобы найти готовые решения или собрать конфигурацию под себя. Воспользуйтесь скидками и обновляйте своё пространство уже сегодня.