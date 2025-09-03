Только на юбилей Telemart.ua — Как обновить компьютер дешевле, чем когда-либо?

Реклама

Скидки на ноутбуки и девайсы, ПК и комплектующие.

Бесплатная сборка без забот о совместимости.

Подарки и конкурсы.

Выбирайте решения, которые сделают ваше пространство удобнее и будут оставаться актуальными долгие годы.

Время организовать рабочее место так, чтобы техника работала на вас.

Конец хаосу и лагам: как сделать свое рабочее пространство комфортным и продуктивным

Современная работа и учёба происходят за компьютером, и от техники зависит ваша продуктивность. Выбирайте устройства, которые помогут избежать беспорядка и задержек.

ПК — основа производительности

Стационарные компьютеры остаются важными для работы, учёбы и творчества. В Telemart.ua — широкий выбор готовых сборок со скидками:

Процессор: Intel Core i5 / Ryzen 5 для повседневных задач, i7 / Ryzen 7 — для профессиональных.

ОЗУ: 16–32 ГБ для многозадачности.

Накопитель: SSD от 512 ГБ + опция HDD для файлов.

Видеокарта: интегрированная — для базовых задач, дискретная (RTX 3050/3060, RX 6600/6600 XT) — для игр, монтажа и 3D.

Ноутбуки — мобильность и мощность

Идеальны для учёбы и работы вне дома. В Telemart вы найдёте модели, сочетающие портативность и производительность:

Экран IPS Full HD — чёткое изображение и комфорт для глаз.

Процессор: Intel Core i5/i7 или Ryzen 5/7 для многозадачности, игр и монтажа.

ОЗУ: от 16 ГБ для работы с тяжёлыми файлами.

Накопитель: SSD от 512 ГБ.

Видеокарта: интегрированная для базовых задач, дискретная (RTX 3050/3060, RX 6600M) для игр и графики.

Такие ноутбуки дают свободу работать и учиться где угодно.

“С Telemart легко подобрал технику для учёбы и стриминга — фильтры на сайте помогли быстро найти нужное, а скидки оказались реальными”, — Артур, клиент Telemart.ua

Мониторы — качественная картинка с комфортом для глаз

Качество изображения и защита глаз напрямую влияют на эффективность работы и комфорт. Поэтому при выборе монитора важно учитывать:

Работа и учёба — IPS, Full HD, 60–75 Гц; регулируемая подставка и защита глаз.

Дизайн и монтаж видео — IPS или VA, QHD или 4K, 75–120 Гц; удобно для цветокоррекции и многозадачности.

Игры и киберспорт — TN или VA, Full HD/QHD, 120–240+ Гц; быстрый отклик, возможность подключения нескольких экранов.

Обновление ПК или самостоятельная сборка

Если вы любите самостоятельно подбирать комплектующие и собирать ПК, важно правильно выбрать совместимые ключевые элементы для максимальной продуктивности. Собрать оптимальную конфигурацию под ваши задачи и бюджет можно с помощью онлайн-конфигуратора Telemart.ua.

«Правильно подобранная сборка обеспечивает быструю работу без лагов и оставляет место для апгрейдов», - Максим, технический эксперт по сборке ПК в Telemart.ua.

Девайсы для ваших задач

Помимо ПК важны аксессуары, которые делают работу, учёбу и игры удобнее.

Наушники — чистый звук и удобство при длительном использовании. Для игр подойдут модели с объёмным звучанием, для стриминга — лёгкие с микрофоном, для работы — с шумоподавлением и долгой автономностью. Клавиатуры — скорость и контроль. Механические с подсветкой обеспечат мгновенный отклик в играх, тихие клавиши и макросы помогут стримерам, а мембранные удобны для набора текста. Мыши — точность и комфорт для любой задачи. Высокое DPI и быстрый отклик нужны геймерам, дополнительные кнопки — для управления трансляциями, эргономичная форма — для долгой работы.

Техника, служащая годами — выбор за вами!