Только одно действие, которое существенно уменьшает расход заряда на iPhone

Владелец iPhone 15 заметил, что смартфон разряжается на 15-20% за ночь даже без использования. После детальной проверки настроек он выяснил, что виновата функция «Фоновое обновление программ», которая незаметно потребляет энергию, обновляя приложения в фоновом режиме.

Об этом сообщил портал makeuseof.com.

Пользователь рассказал, что телефон быстро терял заряд — даже в режиме ожидания. Сначала он предположил, что причина в старении аккумулятора, поэтому уменьшил яркость экрана, активировал режим низкого энергопотребления и ограничил работу некоторых программ. Однако эти действия не помогли — заряд батареи продолжал таять.

После проверки раздела «Настройки → Аккумулятор» мужчина заметил, что несколько приложений, в частности музыкальные, торговые и социальные, оставались активными часами даже с выключенным экраном. Выяснилось, что именно «Фоновое обновление программ» позволяло этим приложениям постоянно обновляться через Wi-Fi или мобильную сеть.

После того как он выключил фоновое обновление для ненужных приложений и оставил опцию «Только Wi-Fi», смартфон перестал терять столько заряда ночью. Уже на следующий день аккумулятор держался значительно дольше, и устройства хватало на полноценный день работы.

Пользователь отметил, что push-уведомления продолжали поступать без проблем — они не зависят от этой функции. Поэтому изменение настроек не повлияло на удобство пользования.

Кроме этого, владелец придерживается простых советов для сохранения ресурса батареи:

не оставляет смартфон под прямыми солнечными лучами;

снимает чехол во время зарядки, если устройство нагревается;

поддерживает заряд на уровне 20-80%;

пользуется функцией «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая замедляет последние проценты зарядки ночью.

Благодаря этим изменениям iPhone стал работать стабильнее, а батарея — заметно дольше держать заряд.

