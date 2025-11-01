- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1483
- Время на прочтение
- 2 мин
Только одно действие, которое существенно уменьшает расход заряда на iPhone
Если ваш iPhone садится слишком быстро, поможет всего одно действие. Пользователь поделился простым решением, которое реально работает.
Владелец iPhone 15 заметил, что смартфон разряжается на 15-20% за ночь даже без использования. После детальной проверки настроек он выяснил, что виновата функция «Фоновое обновление программ», которая незаметно потребляет энергию, обновляя приложения в фоновом режиме.
Об этом сообщил портал makeuseof.com.
Пользователь рассказал, что телефон быстро терял заряд — даже в режиме ожидания. Сначала он предположил, что причина в старении аккумулятора, поэтому уменьшил яркость экрана, активировал режим низкого энергопотребления и ограничил работу некоторых программ. Однако эти действия не помогли — заряд батареи продолжал таять.
После проверки раздела «Настройки → Аккумулятор» мужчина заметил, что несколько приложений, в частности музыкальные, торговые и социальные, оставались активными часами даже с выключенным экраном. Выяснилось, что именно «Фоновое обновление программ» позволяло этим приложениям постоянно обновляться через Wi-Fi или мобильную сеть.
После того как он выключил фоновое обновление для ненужных приложений и оставил опцию «Только Wi-Fi», смартфон перестал терять столько заряда ночью. Уже на следующий день аккумулятор держался значительно дольше, и устройства хватало на полноценный день работы.
Пользователь отметил, что push-уведомления продолжали поступать без проблем — они не зависят от этой функции. Поэтому изменение настроек не повлияло на удобство пользования.
Кроме этого, владелец придерживается простых советов для сохранения ресурса батареи:
не оставляет смартфон под прямыми солнечными лучами;
снимает чехол во время зарядки, если устройство нагревается;
поддерживает заряд на уровне 20-80%;
пользуется функцией «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая замедляет последние проценты зарядки ночью.
Благодаря этим изменениям iPhone стал работать стабильнее, а батарея — заметно дольше держать заряд.
Напомним, компания Google анонсировала новую функцию для своих смартфонов Pixel. Эта функция будет оповещать владельцев телефонов о внедрении на их гаджет вредоносных приложений.