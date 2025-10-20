Топ-12 способов продлить работу батареи iPhone без замены аккумулятора

iPhone / © Getty Images

Владельцы iPhone могут существенно продлить время автономной работы своего смартфона без необходимости дорогостоящей замены аккумулятора. Эксперты составили перечень из 12 ключевых настроек в операционной системе iOS 26, которые помогают оптимизировать энергопотребление устройства.

Пошаговая инструкция для максимальной энергоэффективности

Современные смартфоны становятся мощнее, однако их «аппетит» к энергии также растет. Со временем аккумулятор изнашивается, и пользователи сталкиваются с проблемой быстрого исчерпания заряда. Прежде чем тратить средства на новый аккумулятор, стоит попробовать эти 12 настроек, которые помогут продлить жизнь батареи и восстановить долговечность ее заряда.

Интеллектуальный контроль времени зарядки (iOS 26)

В iOS 26 появилась полезная функция: при подключении iPhone к питанию на экране блокировки и в разделе «Батарея» теперь отображается точное время до полного заряда. Если активирована «Оптимизированная зарядка», система также покажет ориентировочное время до 80% заряда.

Отображение процента заряда

Иконка батареи в углу не дает точных данных. Чтобы контролировать уровень энергии, включите отображение числового значения: Настройки > Батарея > Процент заряда.

Адаптивный режим энергосбережения (Adaptive Power Mode)

Эта функция самостоятельно балансирует производительность, снижает яркость и активирует экономию энергии при низком заряде, прогнозируя нагрузку на основе ваших привычек. На новейших моделях (iPhone 17) она включена по умолчанию, а на более старых моделях активируется вручную: Настройки > Батарея > Режим питания > Адаптивный.

Режим низкого энергопотребления

Этот режим ограничивает фоновую активность приложений, автоматическую загрузку почты и обновления. Обычно он включается при 20% заряда, но его можно активировать вручную: Настройки > Батарея или через Пункт управления. Иконка батареи при активации становится желтой.

Уменьшение яркости экрана

Экран — главный потребитель энергии. Перейдите в Настройки > Экран и яркость и вручную уменьшите ползунок. Также стоит отключить автояркость: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста > снимите галочку с «Автояркость».

Сокращение времени автоматической блокировки

Если телефон часто остается разблокированным, дисплей расходует заряд впустую. Установите минимальное время автоблокировки: Настройки > Экран и яркость > Автоблокировка — 30 секунд или 1 минута. Также можно отключить «Поднятие для активации», чтобы экран не включался от движения.

Отключение Always-On Display

На моделях Pro и Pro Max экран может оставаться активным в заблокированном состоянии. Чтобы экономить заряд, отключите «Всегда включенный дисплей»: Настройки > Экран и яркость.

Оптимизация служб геолокации

GPS активно расходует энергию. Ограничьте доступ приложений: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации. Например, оставьте «При использовании» для карт, а для социальных сетей и других приложений — отключите постоянный доступ.

Отключение фоновых обновлений

Приложения продолжают обновляться даже в закрытом состоянии. Контролируйте это: Настройки > Основные > Обновление контента. Можно отключить полностью или оставить только для критически необходимых приложений.

Ограничение количества уведомлений

Каждое уведомление активирует экран и расходует заряд. Отключите ненужные уведомления или уберите их с экрана блокировки: Настройки > Уведомления. Для временной блокировки чрезмерного количества уведомлений используйте режим «Фокус».

Отключение лишних беспроводных функций

Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные постоянно работают в фоне. В критической ситуации включите «Режим полета» — он мгновенно выключает все модули. Иначе временно отключайте ненужные функции через Пункт управления.

Внешний MagSafe-аккумулятор внешний MagSafe-аккумулятор

Если без подзарядки не обойтись, используйте портативный аккумулятор. Apple предлагает MagSafe Battery Pack для iPhone Air — тонкую батарею с беспроводной зарядкой, совместимую с моделями серии iPhone 17.

