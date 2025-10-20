- Дата публикации
Топ-12 способов продлить работу батареи iPhone без замены аккумулятора
Уменьшить расход энергии и продлить время работы iPhone возможно без новой батареи, если изменить настройки.
Владельцы iPhone могут существенно продлить время автономной работы своего смартфона без необходимости дорогостоящей замены аккумулятора. Эксперты составили перечень из 12 ключевых настроек в операционной системе iOS 26, которые помогают оптимизировать энергопотребление устройства.
Пошаговая инструкция для максимальной энергоэффективности
Современные смартфоны становятся мощнее, однако их «аппетит» к энергии также растет. Со временем аккумулятор изнашивается, и пользователи сталкиваются с проблемой быстрого исчерпания заряда. Прежде чем тратить средства на новый аккумулятор, стоит попробовать эти 12 настроек, которые помогут продлить жизнь батареи и восстановить долговечность ее заряда.
Интеллектуальный контроль времени зарядки (iOS 26)
В iOS 26 появилась полезная функция: при подключении iPhone к питанию на экране блокировки и в разделе «Батарея» теперь отображается точное время до полного заряда. Если активирована «Оптимизированная зарядка», система также покажет ориентировочное время до 80% заряда.
Отображение процента заряда
Иконка батареи в углу не дает точных данных. Чтобы контролировать уровень энергии, включите отображение числового значения: Настройки > Батарея > Процент заряда.
Адаптивный режим энергосбережения (Adaptive Power Mode)
Эта функция самостоятельно балансирует производительность, снижает яркость и активирует экономию энергии при низком заряде, прогнозируя нагрузку на основе ваших привычек. На новейших моделях (iPhone 17) она включена по умолчанию, а на более старых моделях активируется вручную: Настройки > Батарея > Режим питания > Адаптивный.
Режим низкого энергопотребления
Этот режим ограничивает фоновую активность приложений, автоматическую загрузку почты и обновления. Обычно он включается при 20% заряда, но его можно активировать вручную: Настройки > Батарея или через Пункт управления. Иконка батареи при активации становится желтой.
Уменьшение яркости экрана
Экран — главный потребитель энергии. Перейдите в Настройки > Экран и яркость и вручную уменьшите ползунок. Также стоит отключить автояркость: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста > снимите галочку с «Автояркость».
Сокращение времени автоматической блокировки
Если телефон часто остается разблокированным, дисплей расходует заряд впустую. Установите минимальное время автоблокировки: Настройки > Экран и яркость > Автоблокировка — 30 секунд или 1 минута. Также можно отключить «Поднятие для активации», чтобы экран не включался от движения.
Отключение Always-On Display
На моделях Pro и Pro Max экран может оставаться активным в заблокированном состоянии. Чтобы экономить заряд, отключите «Всегда включенный дисплей»: Настройки > Экран и яркость.
Оптимизация служб геолокации
GPS активно расходует энергию. Ограничьте доступ приложений: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации. Например, оставьте «При использовании» для карт, а для социальных сетей и других приложений — отключите постоянный доступ.
Отключение фоновых обновлений
Приложения продолжают обновляться даже в закрытом состоянии. Контролируйте это: Настройки > Основные > Обновление контента. Можно отключить полностью или оставить только для критически необходимых приложений.
Ограничение количества уведомлений
Каждое уведомление активирует экран и расходует заряд. Отключите ненужные уведомления или уберите их с экрана блокировки: Настройки > Уведомления. Для временной блокировки чрезмерного количества уведомлений используйте режим «Фокус».
Отключение лишних беспроводных функций
Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные постоянно работают в фоне. В критической ситуации включите «Режим полета» — он мгновенно выключает все модули. Иначе временно отключайте ненужные функции через Пункт управления.
Внешний MagSafe-аккумулятор внешний MagSafe-аккумулятор
Если без подзарядки не обойтись, используйте портативный аккумулятор. Apple предлагает MagSafe Battery Pack для iPhone Air — тонкую батарею с беспроводной зарядкой, совместимую с моделями серии iPhone 17.
