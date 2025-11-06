Зарядная станция / © Unsplash

Внешний аккумулятор — настоящий спаситель в путешествиях и во время отключения света. Однако эксперты предупреждают: не вся техника безопасна для подключения к павербанку. Некоторые устройства могут вывести его из строя или даже вызвать возгорание.

Об этом пишет Т4.

Бытовая техника: павербанк не заменит розетку

Большинство бытовых приборов работают от переменного тока, в то время как павербанки выдают только постоянный. Даже мощные модели не способны выдержать нагрузку тостера, кофеварки или микроволновки, потребляющих более 1000 Вт.

Такие попытки не только напрасны, но и опасны: возможен перегрев, короткое замыкание или взрыв батареи.

Ноутбуки, приставки и мониторы слишком энергоемкие.

Некоторые современные павербанки могут зарядить ультрабук, но обычные модели не рассчитаны на такую нагрузку. Ноутбуки, игровые приставки PlayStation или Xbox, а также мониторы потребляют слишком много энергии.

Результат — перегрев или преждевременный износ внешнего аккумулятора.

Электроинструменты: категорический запрет

Дрели, шлифмашины, электроотвертки или циркулярки потребляют сотни, а то и тысячи ватт мощности. Павербанк просто не выдержит такого тока.

Даже короткое подключение может повредить как инструмент, так и сам аккумулятор. Эксперты рекомендуют заряжать такие устройства только от специальных блоков питания.

Автомобильные устройства на 12 В: нестабильное напряжение — опасность

Портативные компрессоры, пылесосы, холодильники или видеорегистраторы рассчитаны на работу от автомобильного порта на 12 В. Павербанк не обеспечивает нужной мощности, поэтому использование может привести к перегреву или поломке гаджета.

Для таких случаев следует использовать специальные зарядные станции с поддержкой 12-вольтовых портов.

Другие павербанки и USB-хабы — опасная «цепная» ошибка

Заряжать один павербанк другим — распространенная, но вредная практика. Если модели не поддерживают одновременную передачу и прием энергии, образуется петля питания, быстро изнашивающая батареи.

Такая же опасность возникает при подключении нескольких устройств через USB-хаб — перегрузка может повредить как гаджеты, так и источник энергии.

Эксперты напоминают: павербанк создан для подзарядки смартфонов, наушников, планшетов и незначительных электронных аксессуаров. Использование его не по назначению — это прямой путь к поломке или пожару.

Если не уверены, можно ли подключать определенное устройство, лучше не рискуйте.

