Топор из космоса: в Индонезии нашли уникальный артефакт бронзового века
Уникальный артефакт бронзового века из метеоритного материала поразил ученых.
На острове Калимантан в Индонезии нашли уникальный топор бронзового века, которому более 3000 лет. Исследователи предполагают, что артефакт изготовили из метеоритного металла, и он был не оружием, а символом высокого статуса.
Об этом сообщило издание Radar Banjarmasin.
Необычную находку случайно сделал местный фермер, когда промывал золото. Впоследствии топор стал частью его коллекции, где уже хранились каменные инструменты и бусины народа даяк — коренных жителей Калимантана.
Артефакт сразу привлек внимание ученых: коническая форма и мастерство исполнения отличают его среди других известных предметов бронзового века. Местные жители называют топор «Гиги Петир» или «Унту Гледек», что означает «зуб грома».
Хартатик из Экспертного совета по культурному наследию регентства Банджар подчеркнул, что находка имеет особое культурное и историческое значение. Археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги добавила, что подобных предметов в регионе до сих пор не находили.
Специалисты отмечают: перед тем как делать окончательные выводы, необходимо проверить подлинность артефакта и установить все обстоятельства его происхождения. Дальнейшие исследования могут открыть новые страницы в истории древних цивилизаций Юго-Восточной Азии.
