Топор из космоса: в Индонезии нашли уникальный артефакт бронзового века

На острове Калимантан в Индонезии нашли уникальный топор бронзового века, которому более 3000 лет. Исследователи предполагают, что артефакт изготовили из метеоритного металла, и он был не оружием, а символом высокого статуса.

Об этом сообщило издание Radar Banjarmasin.

Необычную находку случайно сделал местный фермер, когда промывал золото. Впоследствии топор стал частью его коллекции, где уже хранились каменные инструменты и бусины народа даяк — коренных жителей Калимантана.

Артефакт сразу привлек внимание ученых: коническая форма и мастерство исполнения отличают его среди других известных предметов бронзового века. Местные жители называют топор «Гиги Петир» или «Унту Гледек», что означает «зуб грома».

Найденный артефакт. Фото: radarbanjarmasin

Хартатик из Экспертного совета по культурному наследию регентства Банджар подчеркнул, что находка имеет особое культурное и историческое значение. Археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги добавила, что подобных предметов в регионе до сих пор не находили.

Специалисты отмечают: перед тем как делать окончательные выводы, необходимо проверить подлинность артефакта и установить все обстоятельства его происхождения. Дальнейшие исследования могут открыть новые страницы в истории древних цивилизаций Юго-Восточной Азии.

