Крошечные топоры и таблички с проклятиями: археологи нашли удивительную римскую виллу в Англии

В развалинах богато украшенных римских зданий археологи нашли сотни артефактов, в том числе предметы, которые могли использоваться в магических и религиозных ритуалах.

На раскопках удивительного комплекса римских вилл на юге Англии археологи нашли миниатюрные топоры и другие артефакты, которые, возможно, использовались во время магических или религиозных ритуалов.

Об этом пишет Live Science.

Хаотичное поселение, обнаруженное на территории современной деревни Гроув, использовалось людьми еще в бронзовом веке. Позже на его месте построили богатую римская вилла, постройки которой были украшены фресками, мозаикой, колоннадами и другими элементами, которые указывают на высокий статус ее обитателей.

Несколько зданий комплекса с нефами, построенные в конце первого – начале второго века, являются одними из крупнейших в своем роде со времен Римской империи в Британии. Еще одно здание построено в виде "крылатого коридора" – в любое помещение в нем можно попасть из центрального коридора.

"Размер зданий, которые до сих пор сохранились, и богатство найденных предметов утвари и быта позволяют предположить, что это был очень важный дом в этой местности", — сказал руководитель проекта Луи Стаффорд.

Исследователи установили, что это место, известное как Бруксайд-Медоуз, находилось под властью римлян в период с I до начала V века нашей эры.

"Этот объект гораздо сложнее, чем обычный сельский объект, и, очевидно, был важным центром деятельности в течение длительного времени, от бронзового века до позднего римского периода", — считает второй руководитель проекта Франческа Джарелли.

Среди найденных артефактов оказались монеты, кольца, броши, столовая посуду из красной глины и ременная пряжка с головой лошади. Такие пряжки, вероятно, носили представители знати, имевшие отношение к армии.

Но самыми странными находками стали крошечные топоры размером с ладонь и "загадочные туго скрученные свинцовые свитки". Когда исследователи развернули их, выяснилось, что на полосках металла были написаны проклятия. Известно, что в Римской империи такие таблички использовались в особых магических и религиозных ритуалах.

Оружие уменьшенных размеров находили и на других объектах раскопок. Считается, что эти предметы использовались в качестве жертвоприношений воинственным богам.

Напомним, в Италии во время раскопок была обнаружена пещера мистического циклопа. Согласно легенде, в этой пещере жил гигантский циклоп Полифем, сын Посейдона и нимфы Фоозы.

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