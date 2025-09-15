Топовые модели смартфонов: что покупали больше всего в мире

Смартфоны / © Pixabay

Мировой рынок смартфонов продолжает демонстрировать стабильность, однако новый рейтинг продаж за второй квартал 2025 года показал интересные изменения. Лидерами остаются модели Apple и Samsung, а бюджетное устройство Xiaomi неожиданно попало в десятку самых популярных.

Об этом пишет Counterpoint Research.

По данным аналитической компании Counterpoint Research, первые три позиции занимают гаджеты Apple. Второй квартал подряд возглавляет базовый iPhone 16, который наращивает отрыв от более дорогих моделей iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, занявших второе и третье места соответственно. Новый iPhone 16e впервые вошел в рейтинг, заняв шестую строчку благодаря высоким продажам в США и Японии.

Samsung занимает четыре позиции в десятке самых популярных смартфонов. Компания делает ставку на устройства среднего ценового сегмента, которые пользуются стабильным спросом. Самым популярным гаджетом бренда оказался доступный Galaxy A16 5G, занявший четвертое место. Топовая модель Galaxy S25 Ultra, несмотря на активную рекламу с использованием генеративного ИИ, оказалась лишь на восьмой строчке. Остальные места в десятке заняли другие смартфоны серии Galaxy A.

Единственным смартфоном, который не принадлежит Apple или Samsung, стал ультрабюджетный Redmi 14C 4G от Xiaomi. Модель заняла девятое место благодаря высокому спросу в регионах с развивающимися рынками, таких как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка. Местные покупатели ценят аппарат за оптимальное соотношение цены и функциональности.

Новый рейтинг свидетельствует о том, что мировой рынок смартфонов сохраняет традиционные лидерские позиции Apple и Samsung, но при этом показывает рост популярности доступных моделей в регионах с высоким спросом на бюджетные устройства.

