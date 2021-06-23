Toyota создала человекоподобного робота для решения бытовых задач

Новый метод обучения позволяет работам воспринимать трехмерное пространство максимально реалистично.

Научный институт Toyota (TRI) представил человекоподобного робота, способного решать сложные задачи в домашних условиях, в том числе распознавать прозрачные и отражающие поверхности.

Как говорится на сайте компании, механизм на основе искусственного интеллекта может выполнять бытовые поручения в домах.

"Наша цель — создать технологии, которые увеличивают способности человека, а не заменяют. Обучение роботов того, как работать в домашних условиях, — нелегкий процесс из-за разнообразия и сложности наших домов, где небольшие задачи могут стать серьезным испытанием", — рассказал вице-президент по робототехнике в TRI Макс Баджрачария.

В то время как человек может с легкостью отличить объект от его отражение и распознать прозрачные предметы, большинство роботов это дезориентирует — их способен сбить с толку стеклянный стол или блестящий тостер. Чтобы справиться с подобной проблемой, сотрудники TRI разработали новый метод обучения, позволяющий роботам воспринимать трехмерное пространство максимально реалистично. Технология помогает работам быстро адаптироваться в пространстве, собирать информацию и эффективно выполнять домашние дела, учась на собственных ошибках.

Напомним, ученые создали "мгновенные лекарства" от икоты. Нейробиологи из Техасского университета разработали и успешно испытали специальную питьевую соломинку для остановки приступов икоты.

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