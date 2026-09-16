Трагедия в океане: самка горбатого кита поразила ученых скорбью за мертвым малышом

Исследователи впервые зафиксировали как киты оплакивают мертвых детенышей

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Необычное событие произошло на расстоянии около километра от побережья австралийского штата Квинсленд в июле 2025 года. Сотрудник благотворительного фонда Эндрю Малвилл заметил в воде двух взрослых китов , которые постоянно ныряли и издавали громкие звуки.

О редком проявлении глубоких эмоций у крупных морских млекопитающих пишет New Scientist.

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Трагическая находка под водой

С помощью подводной камеры исследователь увидел на песчаном дне мертвого детеныша длиной менее 4 метров. Сгоревшая самка то и дело приближалась к своему малышу, смотрела ему в глаза и нежно касалась его плавником.

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"Это действительно важный момент, который доказывает поразительное изменение поведения млекопитающих после потери члена своей группы", - объяснил ученый Олаф Мейнеке.

Обычно после успешных родов горбатые киты пытаются вытолкнуть младенца на поверхность воды для первого вдоха. Однако на этот раз животное даже не пыталось поднять тело со дна, что свидетельствует о полном осознании им факта смерти малыша.

«У нас есть доказательства столь глубоких переживаний и у других крупных животных, например, у слонов во время потери потомства», — добавил эксперт.

Угроза для популяции млекопитающих

Местные жители продолжали видеть двух взрослых особей на том же месте еще в течение двух следующих дней. Ученые также были крайне озабочены тем фактом, что самка так и не родила плаценту, что могло подвергнуть ее собственную жизнь серьезной опасности.

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"Фотографии хвоста этой самки загружены в базу данных из 16000 особей, чтобы мы могли узнать ее в будущем", - отметили исследователи.

Только в июле 2025 года в этом регионе океана было обнаружено еще 7 мертвых новорожденных китят и одну погибшую молодую особь. Ученые до сих пор не могут понять, почему животные массово начали рожать на сотни километров южнее своих традиционных мест размножения.

«Мы нуждаемся гораздо больше данных для окончательного подтверждения гипотезы об эмоциональном или скорбном поведении китов», — подытожила профессор Ребекка Данлоп.

Напомним, ученые впервые в реальном времени записали, как морская свинья потеряла детеныша в рыбацкой сетке . Самка оставалась рядом еще около часа и не переставала кричать.

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