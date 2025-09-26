- Дата публикации
Трамп запустил процесс отчуждения TikTok для американских инвесторов
Дональд Трамп подписал ключевой указ по поводу будущего TikTok в США, который начинает процесс передачи активов китайской компании ByteDance американским инвесторам с гарантиями защиты данных пользователей.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября 2025 года, подписал указ, запускающий процесс отчуждения активов TikTok в пользу консорциума американских инвесторов.
Подходящее видео распространил Белый дом.
Это событие стало ключевым этапом в длительных переговорах по будущей платформе в Соединенных Штатах. Хотя американские и китайские официальные лица уже заявили о достижении договоренности об основных условиях соглашения, окончательное одобрение еще должно предоставить регулятор от обеих стран.
Трамп выразил уверенность в завершении соглашения, отметив, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпин получил «зеленый свет».
«У нас был хороший разговор. Я рассказал ему, что мы делаем, и он сказал, чтобы мы продолжали», — заявил президент США.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, отвечавший за переговоры по соглашению, на брифинге в Овальном кабинете отметил, что, несмотря на определенное сопротивление с китайской стороны, главной целью было сохранить работу TikTok и обеспечить защиту конфиденциальности данных американцев, как того требует закон.
Он добавил, что сделка оценивается в 14 миллиардов долларов, и американские инвесторы будут «фактически контролировать алгоритм» приложения.
По плану ByteDance сохранит не более 20% доли в компании, а управление перейдет к американскому правлению.
Среди потенциальных инвесторов называют Oracle, приватную инвестиционную компанию Silver Lake, генерального директора Dell Майкла Делла и Лаклана Мердока из Fox Corp.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп подписал указ о продлении срока для китайской материнской компании TikTok, ByteDance Ltd., об избавлении от операций платформы в США до 16 декабря.
Мы ранее информировали, что Китай на переговорах с США может использовать «украинский вопрос».