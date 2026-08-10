Трех новых царей Ассирии нашли в древних записях: что скрывали летописи

Исследователи обнаружили новых царей Ассирии / © wikipedia.org

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Высказывание «историю пишут победители» сбывается не всегда. Впрочем, оно точно объясняет, почему со временем исчезают сюжетные линии и династии, неугодные тем, кто приходит к власти — нередко сомнительными путями — и заказываются хроники с целенаправленным умалчиванием кровавых пассажей и родственных интриг.

Яркий пример — три новых ассирийских царя, которые неожиданно появивились из небытия, а точнее — из клинописных табличек. Это открытие дополнило список ассирийских монархов, который более 100 лет считался полностью сформированным. Об этом пишет Science Alert.

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«Скрытые в тени»: исследователи открыли трех новых ассирийских царей и еще один виток истории

Новоявленных правителей Новоассирийского царства (около 1000–609 гг. до н. э.) идентифицировали исследователи-ассириологи Александр Йоганнес Эдмондс из Мюнстерского университета и Экарт Фрам из Йельского университета.

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Опубликованные в Journal of Cuneiform Studies результаты стали сюрпризом: никто и подумать не мог, что найдутся новые правители Новоассирийского царства. Однако на протяжении веков три правителя оставались в тени.

Все три властителя имеют общие черты: каждый сошел на престол в столице Ашшур, вероятно, пользовался значительной поддержкой ассирийской элиты во время своего короткого правления. В конце концов, их свергли и частично вычеркнули из памяти.

Первый из этих правителей — Тиглатпаласар, правивший в 763-762 годах до н. э. при бурных обстоятельствах. Доказательства его существования были найдены на плохо сохранившейся табличке из Ниневии, опубликованной более 125 лет назад. Она фиксирует дарование земли и содержит имя Тиглатпаласара, но долгое время ее ошибочно приписывали Тиглатпаласару III.

Другие источники упоминают мятеж того периода, которому предшествовали чума и солнечное затмение. Вероятно, это спровоцировало восстание Тиглатпаласара против его племянника Ашшур-дана III и параллельное правление страной.

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Второй царь Салманасар удерживал власть между 747 и 745 годами до н. э. Исследователи пересмотрели артефакты, в частности, противоречивую стелу, найденную в Ираке 1894 года. Его имя на ней было перекрыто именем преемника — Тиглатпаласара III. Короткая и туманная каденция этого Салманасара полностью вписывается в эпоху политического хаоса, вассальных заговоров и набегов кочевников.

Последний из тройки — Ашшур-убаллит, тоже правил недолго — в 913–912 годах до н. э., пережил узурпацию, уничтожение изображений и забвение. В одной из табличек говорится, что он выделил серебро на реставрацию сосуда для первоклассного пива в честь главного бога Ашшура.

Однако его памятник испортили: срезали голову, руки и царские инсигнии, превратив статую в стелу в честь узурпатора, который не хотел признавать сомнительность своего восхождения на престол.

Это исследование демонстрирует, что история Новоассирийского царства была далеко не столь безоблачной, как ее изображает «Ассирийский список царей», где преемственность власти от отца к сыну выглядит упорядоченной и бескровной.

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«Кажется, Ассирийский царский список представляет идеализированную версию ассирийской царской власти, в которой любые беспорядки и все нестабильное фактически стерты с летописи», — говорят исследователи.

Археологические находки: последние новости

Напомним, мексиканские археологи нашли в восточном штате Веракрус древние руины раннеклассического периода (200–600 гг. н. э.) со следами культуры майя. На месте раскопок Кампо Вьехо близ города Коатепек исследователи обнаружили уникальную круглую каменную платформу из плитняка и известняка, не имеющую аналогов в этом регионе.

Президент Клаудия Шейнбаум объявила, что правительство направит ресурсы на исследование и реставрацию памятника. Кроме платформы, ученые Национального института антропологии и истории нашли монолит высотой 1,88 метра.

На нем изображена сцена с двумя персонажами элиты, один из которых имеет черты майя, которые получают «божественную жидкость», вероятно, воду от божества. Археологи предполагают, что этот сюжет может быть связан с периодом масштабной засухи в регионе.

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