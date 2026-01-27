ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
277
Время на прочтение
2 мин

Трехлетняя девочка нашла камень, оказавшийся артефактом возрастом 3800 лет

Во время семейного визита на археологический объект в Тель-Азеке девочка случайно нашла амулет-скарабей почти 3800 лет.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Этот давний артефакт оставался незамеченным в течение 3800 лет

Этот давний артефакт оставался незамеченным в течение 3800 лет

В Израиле в январе подтвердили находку уникального артефакта среднего бронзового века, возраст которого насчитывает почти 3800 лет. Неожиданно его нашла трехлетняя девочка во время прогулки на археологическом объекте юго-западнее Иерусалима.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Тель-Азеко.

Тель-Азеко.

Девочка по имени Зев подняла необычный камень на тропе, а ее брат заметил, что он отличается от обычных камней. Родители сразу сообщили Управлению древностей Израиля (IAA), и после экспертизы предмет оказался ханаанским амулетом-скарабей, выполненным в форме жука-навозника – священного символа Древнего Египта, связанного с возрождением и царской властью.

Артефакт датируется 1800-1600 годами до н.э., в период среднего бронзового века. Подобные скарабеи использовались в церемониальных и административных целях и свидетельствуют о влиянии египетской культуры на древний Ханаан.

Девочка обнаружила давнее сокровище во время семейной прогулки на юге Израиля.

Девочка обнаружила давнее сокровище во время семейной прогулки на юге Израиля.

Директор IAA Эли Эскусидо отметил: "Благодаря этой находке каждый сможет увидеть и оценить историческое наследие. Артефакт будет представлен на национальной выставке 2026 вместе с печатями, статуями и ритуальными предметами, иллюстрирующими египетское влияние в Ханаане".

Тель-Азека, где была найдена скарабея, уже более десяти лет является объектом археологических раскопок. Место упоминается в Библии и традиционно связано с битвой Давида и Голиафа. Археологи обнаружили здесь многочисленные артефакты египетского происхождения, свидетельствующие о тесных контактах между Египтом и ханаанским обществом во II тысячелетии до н.

Печать из Тель-Азеки.

Печать из Тель-Азеки.

По израильскому законодательству все древности на территории страны являются государственной собственностью, и находка девочки была передана национальной коллекции. Управление древностей отметило важность соблюдения археологической этики и сохранение контекста объектов.

Ученые планируют дополнительно исследовать происхождение скарабея – был ли он импортирован из Египта или создан в Ханаане под египетским влиянием. Находка подчеркивает значение случайных открытий для понимания древней истории и культурных связей региона.

Напомним, в Норвегии, которое считается самым старым в стране, археологи нашли золотое кольцо старше 800 лет с большим синим камнем в центре.

Дата публикации
Количество просмотров
277
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie