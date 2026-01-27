Трехлетняя девочка нашла камень, оказавшийся артефактом возрастом 3800 лет

Этот давний артефакт оставался незамеченным в течение 3800 лет

В Израиле в январе подтвердили находку уникального артефакта среднего бронзового века, возраст которого насчитывает почти 3800 лет. Неожиданно его нашла трехлетняя девочка во время прогулки на археологическом объекте юго-западнее Иерусалима.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Девочка по имени Зев подняла необычный камень на тропе, а ее брат заметил, что он отличается от обычных камней. Родители сразу сообщили Управлению древностей Израиля (IAA), и после экспертизы предмет оказался ханаанским амулетом-скарабей, выполненным в форме жука-навозника – священного символа Древнего Египта, связанного с возрождением и царской властью.

Артефакт датируется 1800-1600 годами до н.э., в период среднего бронзового века. Подобные скарабеи использовались в церемониальных и административных целях и свидетельствуют о влиянии египетской культуры на древний Ханаан.

Девочка обнаружила давнее сокровище во время семейной прогулки на юге Израиля.

Директор IAA Эли Эскусидо отметил: "Благодаря этой находке каждый сможет увидеть и оценить историческое наследие. Артефакт будет представлен на национальной выставке 2026 вместе с печатями, статуями и ритуальными предметами, иллюстрирующими египетское влияние в Ханаане".

Тель-Азека, где была найдена скарабея, уже более десяти лет является объектом археологических раскопок. Место упоминается в Библии и традиционно связано с битвой Давида и Голиафа. Археологи обнаружили здесь многочисленные артефакты египетского происхождения, свидетельствующие о тесных контактах между Египтом и ханаанским обществом во II тысячелетии до н.

Печать из Тель-Азеки.

По израильскому законодательству все древности на территории страны являются государственной собственностью, и находка девочки была передана национальной коллекции. Управление древностей отметило важность соблюдения археологической этики и сохранение контекста объектов.

Ученые планируют дополнительно исследовать происхождение скарабея – был ли он импортирован из Египта или создан в Ханаане под египетским влиянием. Находка подчеркивает значение случайных открытий для понимания древней истории и культурных связей региона.

