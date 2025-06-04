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Треть всех деревьев мира на грани исчезновения: катастрофа для природы уже началась
От секвой до сосен — 17 500 видов деревьев могут исчезнуть. Как это повлияет на климат и экономику?
Новое исследование предостерегает: величайшие деревья планеты — от тысячелетних секвой до сосен эпохи динозавров — могут исчезнуть навсегда. Эта потеря станет сокрушительным ударом не только для лесов, но и для целых экосистем.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Еще в 2021 году специалисты зафиксировали тревожную тенденцию — примерно треть всех видов деревьев находится под угрозой исчезновения. Это около 17 500 видов — вдвое больше, чем всех млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, которые также оказались в опасности.
Отдельные виды настолько редкие, что в мире сохранилась лишь одна живая особь — например, пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикии.
В 2022 году ученые обнародовали «предупреждение человечеству», в котором подчеркнули, что исчезновение деревьев будет иметь негативное влияние на экономику, продовольственную безопасность и доступ к лекарственным растениям. Ежегодно деревья приносят мировой экономике более 1,3 триллиона долларов, однако их массово вырубают ради сельского хозяйства.
Каждое дерево — это микромир, где живут грибы, насекомые, птицы и даже другие растения. Исчезновение одного вида может запустить эффект домино. Например, драконовые деревья (Dracaena cinnabari) поддерживают целые виды гекконов и растений, которые без них вымрут.
По мнению ученых, исчезновение одного вида — даже редкого — может вызвать серьезные нарушения во всех связанных с ним формах жизни.
Деревья — мощнейшие природные «консерванты» углерода и источники пресной воды. Их потеря нарушит круговорот воды, питательных веществ и ускорит изменение климата.
Напомним, ученые создали экспериментальный белок на основе вируса герпеса обезьян, который усиливает действие Т-клеток в борьбе с раком.