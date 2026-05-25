"Третий глаз" человека существует: ученые объяснили, как он возник

Глаза / © Credits

Реклама

Внутри нашей головы спрятан настоящий «третий глаз» — шишковидная железа. Недавно ученые выяснили невероятное: оказывается, полмиллиарда лет назад наши предки полностью ослепли на обычные глаза, и именно этот таинственный срединный глаз спас их от тьмы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Команда профессора Томаса Бадена не производила новых сканирований мозга. Они изучили уже известные генетические данные и исследования животных — например, рыб и миног. Результаты поразили: наша сетчатка и «третий глаз» развились из одного общего органа. Хотя еще со времен древних греков люди были уверены, что они появились по отдельности.

Реклама

Полмиллиарда лет назад беспозвоночные предки человека зарывались под землю и фильтровали воду, из-за чего потеряли боковые глаза, но сохранили центральный орган для восприятия света, определения времени суток или ориентации в пространстве.

«Нужно знать, какое время суток, или где верх и низ, если вы находитесь на глубокой воде. Это никуда не исчезает. Мы предполагаем, что именно тогда мы потеряли оригинальные боковые глаза, но сохранили оригинальный срединный глаз, потому что именно для этого он и нужен», — рассказал Баден в комментарии для BBC Science Focus.

На основе этого открытия руководитель исследования пришел к неожиданному эволюционному выводу о развитии зрительной системы.

«Итак, сетчатка возникла раньше глаза, если это имеет смысл», — добавил ученый.

Реклама

Сегодня остаток этого органа внутри человеческого черепа уже не способен прямо воспринимать свет. Однако он состоит из специальных клеток — пинеалоцитов — и продолжает получать информацию о дне и ночи от наших современных глаз.

Шишковидная железа использует эти данные для выработки гормона мелатонина, который сигнализирует организму о необходимости отдыха и синхронизирует 24-часовые циркадные ритмы. Помимо регуляции сна этот процесс влияет на иммунное здоровье, репродуктивную систему, настроение и контроль температуры тела.

У некоторых животных, например у новозеландской ящерицы туатары, этот третий глаз еще заметен. Она даже имеет свой хрусталик и сетчатку, чтобы замечать свет с неба. В то же время ученые отмечают: все разговоры о том, что этот глаз отвечает за интуицию, телепатию или магические способности — просто мифы, не имеющие никакого научного подтверждения.

Напомним, ученые разработали прозрачные мягкие линзы со специальными электродами, восстанавливающими нейронные связи в мозге и способные лечить депрессию.

Реклама

Новости партнеров