Три новые галактики с полярными кольцами открыли украинские астрономы: что известно

Галактика с полярными кольцами / © Общественное достояние

Реклама

Астрономы из Украины в сотрудничестве со студентом Северо-Западного университета США открыли три новые галактики с полярными кольцами. Для этого они применили методы машинного обучения с чрезвычайно малой тренировочной выборкой.

Соответствующее исследование было опубликовано на сайте ui.adsabs.harvard.edu.

В исследовании принимали участие ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и украинский студент, который сейчас учится в США.

Реклама

Одним из открытых объектов стала галактика SDSS J140644.42+471602.0. Ее детально изучили на основе данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS), а также наблюдений со спутников WISE и GALEX. Для анализа применили программный комплекс CIGALE, который моделирует спектральное распределение излучения. Ученые установили, что около 500 миллионов лет назад эта система пережила интенсивный всплеск звездообразования. Скорее всего, ее полярное кольцо сформировалось в результате аккреции вещества от галактики-спутника, которая впоследствии была разрушена.

Кроме этой системы, ученые идентифицировали еще две галактики с полярными кольцами. Одна из них — SDSS J095717.30+364953.5 — имеет признаки слияния, что делает ее важной для проверки современных астрономических моделей.

В рамках исследования украинские ученые осуществили полную ревизию имеющихся каталогов галактик с полярными кольцами, которые были составлены в 1990, 2011 и 2019 годах. В этих списках всего насчитывалось 463 объекта.

Команда провела визуальную инспекцию каждого кандидата, используя современные изображения высокого качества. Выяснилось, что только 87 галактик можно считать настоящими примерами систем с полярными кольцами. Другие попали в предыдущие каталоги по ошибке: из-за низкого качества наблюдений формы многих объектов напоминали полярные структуры, хотя на самом деле таковыми не были.

Реклама

Именно эти 87 подтвержденных объектов стали базой для обучения алгоритма машинного обучения. Несмотря на то, что выборка оказалась экстремально малой для подобных задач, метод сработал успешно. В результате удалось сформировать новый каталог, который включает уже 167 галактик с полярными кольцами.

Галактики с полярными кольцами — редкие образования, в которых к центральной эллиптической или линзовидной галактике под углом вращается кольцо, подобное спиральным или неправильным системам. Точный механизм их возникновения остается открытым: среди главных гипотез — слияние галактик, аккреция вещества из меньшей системы или перетекание холодного газа вдоль космологических филаментов.

Напомним, ученые разработали метод, позволяющий предсказывать марсианские полярные сияния, которые охватывают все небо планеты.