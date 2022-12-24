Три огромных астероида приблизятся к Земле на Рождество

Каждое из трех небесных тел пролетит на близком расстоянии от нашей планеты, но только по космическим меркам.

В воскресенье, 25 декабря, к Земле приблизятся три достаточно больших астероида — размером от 80 до 200 метров в диаметре. Вред планете они не должны нанести, но, по словам астрономов, будут доступны для наблюдения.

Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Первый астероид под названием 2022 YL1 имеет такую же ширину, как размах крыльев Boeing 777 – до 84 метров. Второй космический гость 2013 YA14 имеет размеры от 50 до 110 метров, а самым большим из них является 2022 TE14, размеры которого можно представить как 50-этажный дом — от 95 до 201 метра.

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Директор обсерватории Spaceguard Center Великобритании Джей Тейт сообщил, что эти космические тела обращаются вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов.

"Однако, поскольку они относительно небольшие, астероиды могут достаточно легко сдвигаться со своего пути и развивать орбиты, пересекающие орбиты других планет", — отметил эксперт.

Каждый из трех астероидов пройдет довольно близко от Земли, но только по космическим меркам. К примеру, 2022 YL1 пролетит на расстоянии примерно 1,82 миллиона миль (2,9 млн км) от нашей планеты, что в масштабах Вселенной считается — "почти рядом". Впрочем, владельцы телескопов смогут их наблюдать, высматривая "рождественскую звезду".

Несмотря на расстояние в миллионы километров, астрономы называют такие астероиды "потенциально опасными", а 2022 TE14 даже обозначен как такой, что может угрожать падением на Землю.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

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