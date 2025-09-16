Три приложения, которые точно стоят своих денег: на что оформить подписку

Телефон / © unsplash.com

Реклама

Выбор подписки на услуги может быть сложным, ведь не все они оправдывают свою цену. Эксперты протестировали множество приложений и определили три, которые считаются наиболее выгодными.

Об этом пишет Тechradar.

1. YouTube Premium

Хотя сервис и не идеален, он значительно улучшает опыт использования YouTube, освобождая от надоедливой рекламы. Кроме того, подписка дает возможность фонового воспроизведения видео на мобильных устройствах и загрузки контента для оффлайн-просмотра. Это особенно удобно для тех, кто часто использует YouTube на телефоне.

Реклама

2. Google One

Для пользователей Android этот сервис незаменим, поскольку он расширяет облачное хранилище Google Диска. Хотя он похож на iCloud+ или Dropbox, главное его преимущество — идеальная интеграция с экосистемой Google. Кроме того, он отлично работает с Google Photos на любых устройствах, включая iPhone.

3. Spotify Premium

Если вы любите музыку, Spotify Premium — это выбор, который оправдает себя. Сервис имеет огромную библиотеку песен, а также предлагает множество подкастов и аудиокниг. Он легко устанавливается на любой смартфон и является одним из самых удобных и популярных музыкальных сервисов в мире.

Напомним, проверить неизвестный номер телефона поможет полный гайд для абонентов и лайфгаки для идентификации номеров. Узнайте, как за 5 минут выяснить, кто вам звонит по телефону.

Смартфоны на Android со временем начинают работать медленнее, а память заполняется даже тогда, когда пользователь почти не загружает новые программы или файлы. Причиной этого могут быть скрытые данные, которые накапливаются в хранилище устройства.